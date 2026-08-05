Fe y Alegría revela situación crítica de sus escuelas tras terremotos: está en riesgo la educación de más de 18.000 estudiantes

Los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela ponen en riesgo el servicio educativo de más 18.000 estudiantes si no se reparan los 31 espacios «críticos» de la red de escuelas de Fe y Alegría antes de que comience el próximo período académico, en septiembre, advirtió este miércoles, 5 de agosto, la organización.

«18.727 estudiantes pueden quedar afectados sin clases si no logramos arreglar esos centros educativos», dijo el director general, el padre José Gregorio Terán, quien indicó en una conferencia de prensa que casi 1.700 personas trabajan en esa treintena de espacios.

Asimismo, aclaró que si bien «ninguna de las escuelas se desplomó, los daños son considerables».

De momento, han podido elaborar el presupuesto para recuperar solo 14 centros, el cual alcanza los 1,25 millones de dólares, por lo que pidió la colaboración de la comunidad venezolana e internacional.

«Eso no lo tenemos y por eso el llamado a los donantes», expresó Terán, quien señaló que los terremotos afectaron también los hogares de al menos 715 estudiantes y 288 trabajadores, quienes «hoy no tienen techo».

A su juicio, la reconstrucción no solo debe enfocarse en la infraestructura, sino también en las capacidades y en el fortalecimiento de la sociedad y las instituciones.

«Venezuela no es solo petróleo, Venezuela es su gente y en la medida en que logremos que nuestra gente esté formada, comprometida y fortalecida, reconstruiremos país», explicó.

VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS

Fe y Alegría trabaja en la elaboración de proyectos que financien los arreglos y en el restablecimiento de los servicios de saneamiento e higiene, así como en la oferta de becas para «evitar que la pobreza y el desastre» provoquen deserción escolar, según la organización.

Terán indicó que una docente falleció, así como 31 alumnos, de los cuales 30 estudiaban en la institución Simón Bolívar, en Caraballeda, una de las zonas más afectadas de la devastada región de La Guaira.

El director de esa escuela, Leonardo Suárez, dijo en la rueda de prensa que eran jóvenes desde «preescolar hasta estudiantes que estaban a punto de egresar como técnico medio en aduana».

«Nuestras familias siguen sufriendo, emocionalmente están bastante afectadas, algunas con mucho miedo, ansiedad y preocupación», aseguró.

La coordinadora nacional de Ciudadanía, Yameli Martínez, subrayó la importancia de «apoyar mucho en el ámbito psicoemocional y formar mucho en gestión de riesgos» en las escuelas.

También aseguró que se están preparando para el nuevo año académico, para lo que evalúan diferentes maneras de formación, incluyendo la semipresencialidad o la posibilidad de reubicar a los alumnos en otra institución.

Los terremotos dejaron al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

Con información de EFE