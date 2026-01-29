FANB y cuerpos de seguridad juran lealtad a Delcy Rodríguez como comandante en jefe

Venezuela

El alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos de seguridad juraron este miércoles lealtad a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a unas pocas semanas de su toma en el marco tras los ataques estadounidenses del 3 de enero.

Rodríguez encabezó este acto que se llevó a cabo en el Patio de Honor de la Academia Militar, en Fuerte Tiuna, Caracas. Tal como se adelantó esta mañana, la FANB expresó su reconocimiento a la mandataria.

Las autoridades militares entregaron a Rodríguez las insignias que la acreditan como la comandante en jefe de la institución. Se trata de la primera mujer en recibir estos honores en la historia de Venezuela.

Durante su alocución, Rodríguez anunció la creación de la Oficina Nacional para la Defensa y la Seguridad Cibernética. Al frente de este organismo estará la profesora Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología. 

La mandataria estaba acompañada los ministros de Defensa, Vladímir Padrino; a Interior y Justicia, Diosdado Cabello, además del comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

MANIFIESTOS DE LEALTAD

El ministro Cabello leyó en el acto un manifiesto de los organismos de seguridad ciudadana. Al igual que la FANB, los funcionarios de estas instituciones manifestaron su respaldo y apoyo a Rodríguez.

«Nuestra lealtad a la Constitución y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad de todos los venezolanos», añadió.

Posteriormente, el ministro Padrino, acompañado del Alto Militar, manifestó la «disciplina, obediencia y subordinación» de la FANB. «Expresamos que ratificamos con nuestro honor el compromiso de fidelidad a los ideales del Libertador», afirmó.

