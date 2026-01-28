Venezuela

EN FOTOS: Fanb destruyó tres aeronaves vinculadas al narcotráfico en Amazonas

Caraota Digital
Por Caraota Digital
(EFE).- Militares venezolanos destruyeron tres aeronaves vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este miércoles el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A través de una publicación en Instagram, la institución indicó que las aeronaves fueron localizadas en una zona del municipio Atabapo, donde los militares detectaron dos pistas de aterrizaje «ilegales».

Estas aeronaves y pistas eran usadas, según la información oficial, por grupos estructurados de delincuencia organizada para el tráfico ilícito de drogas. No se precisó si hubo detenidos en el operativo.

«Venezuela es zona de paz, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario contra el flagelo del narcotráfico y de la minería ilegal», señaló la FANB.

El Gobierno venezolano mantiene operativos permanentes en distintas zonas del país. Especialmente en las regiones fronterizas, contra el tráfico de drogas. Y se incrementaron tras el despliegue militar que Estados Unidos ordenó en agosto pasado en aguas del mar Caribe próximas a las de Venezuela.

EL NARCOTRÁFICO

El pasado 13 de enero, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó de la incautación de 7.148 kilogramos de narcóticos en los primeros trece días de 2026. Y dijo que «no está pasando droga en este momento» por el país suramericano.

Cabello, que ha negado los señalamientos que ha hecho Estados Unidos contra Venezuela sobre narcotráfico, señaló que el pasado 5 de enero incautaron 238 fardos con un total de 6.850 kilogramos de droga, distribuidos en 6.758 kilos de marihuana y 91,75 kilos de cocaína.

El ministro insistió entonces en que las autoridades venezolanas no se descuidan «ni un instante» de su lucha contra el narcotráfico. Y destacó que el 2025 fue un año «muy exitoso», en el que dieron «certeros golpes».

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses atacaron Caracas y otros tres estados vecinos a esta capital y capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El líder chavista enfrenta cargos por cuatro presuntos delitos federales. Entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, de los que se ha declarado no culpable.

EFE
