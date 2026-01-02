FANB custodia instalaciones petroleras en Zulia y Falcón en medio de tensiones con EEUU

Venezuela

Foto: DolarToday

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra custodiando instalaciones petroleras en los estados Zulia y Falcón, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Este despliegue se ha llevado a cabo en el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en Zulia, y el Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón. Pedro González Ovalles, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) 1 Occidental, brindó detalles al respecto.

En un video difundido en la cuenta de Instagram de Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la FANB, González afirmó que este despliegue busca «garantizar la seguridad integral» de las instalaciones petroleras.

El militar detalló que se han desplegado unidades militares en las instalaciones petroleras, en el marco de acciones preventivas. Así pues, buscan proteger estos espacios durante la presión ejercida por la Casa Blanca.


Estas instalaciones son cruciales para Petróleos de Venezuela (Pdvsa), puesto que se procesa el crudo en combustible y otros derivados. También son de suma importancia para la exportación de estos productos y generar ingresos al país.

FANB «GARANTE DE LA PAZ»

Por otra parte, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, aseguró que ha intentado ejecutar un «golpe de Estado fascista» en Venezuela. Sin embargo, sostuvo que la FANB defenderá al país.

«¿Qué sería de Venezuela si hubiesen triunfado las facciones violentas y antidemocráticas? Para dicha de nuestra Patria: ¡Nunca lo sabremos! Porque la FANB se ha plantado como garantía de continuidad democrática y constitucional de la patria», dijo.

Estas acciones de la FANB se dieron durante el despliegue de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, donde se han bombardeado lanchas e incautados, al menos, dos buques petroleros sancionados.

Estados Unidos insiste en que estas operaciones buscan hacer frente al narcotráfico en la región. Sin embargo, Maduro y sus voceros niegan que el país esté involucrado en estas acciones criminales, a la vez que insisten en que el objetivo es un «cambio de régimen».

