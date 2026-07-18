Familias alertan por riesgo de una nueva arremetida contra presos políticos en El Rodeo I

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) alertó a través de sus redes sociales sobre “el riesgo de una nueva actuación violenta” contra los detenidos por razones políticas recluidos en El Rodeo I.

La ONG recibió la denuncia este sábado 18 de julio, tras las visitas familiares obligatorias.

De acuerdo con testimonios de familiares y detenidos, dentro del penal persisten las amenazas y el temor de que funcionarios vuelvan a emplear la fuerza del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), u otro grupo violento.

Dijo que estarían tomando estas acciones “para obligarlos a permanecer encerrados en celdas cuya seguridad estructural no ha sido verificada mediante una evaluación técnica independiente”.

También añadió el ClippVe que “los presos políticos permanecen en un área común interna, bajo vigilancia y control máximo de las autoridades penitenciarias”. “Su exigencia es no quedar atrapados en celdas consideradas inseguras ante nuevos movimientos sísmicos”, alertó.

TEMOR QUE PERSISTE

Igualmente, recordó la ONG que este temor responde a lo ocurrido durante los terremotos recientes. “Según los testimonios recibidos, los funcionarios los dejaron sin protección durante aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos y no activaron oportunamente medidas de resguardo o evacuación”.

Denunciaron que, hasta ahora, “las autoridades tampoco han establecido protocolos preventivos ni permitido el ingreso de organismos independientes. Esto para verificar el estado de la infraestructura y las condiciones de reclusión”.

Advirtieron que esta “situación se agrava por la respuesta ofrecida recientemente por el Ministerio para el Servicio Penitenciario”.

“En lugar de asumir responsabilidades, investigar los hechos y adoptar medidas de protección, en reunión con víctimas el pasado lunes 13 de julio, las autoridades negaron y minimizaron las denuncias. Descalificaron a las víctimas y a las organizaciones que las acompañan. No asumieron ningún compromiso para sancionar a los funcionarios involucrados ni modificar los patrones de maltrato denunciados”.

EXIGENCIAS

En este sentido el CLIPPVE exige: Medidas inmediatas de protección para todos los presos políticos recluidos en El Rodeo I. Una evaluación técnica independiente de la infraestructura y la aplicación de protocolos de prevención y evacuación.

Agrega que necesitan el “ingreso urgente de organismos nacionales e internacionales independientes. El cese de las amenazas, represalias y criminalización contra las víctimas, sus familiares y las organizaciones que denuncian. Una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y otros tratos crueles denunciados. La remoción urgente de las actuales autoridades responsables del sistema penitenciario, ante el riesgo de que continúe una política de agresión y represalias amparada por la impunidad”.

Finalmente, la organización advirtió que “si las autoridades deciden forzar el reingreso de los presos políticos a celdas cuya seguridad no ha sido verificada, sin protocolos de emergencia y pese a las advertencias realizadas, asumirán plena responsabilidad por cualquier nueva agresión o afectación a la vida e integridad de las personas bajo su custodia”.