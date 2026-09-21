Familiares de presos políticos y Human Rights Watch se reunieron: Denunciaron la situación de sus seres queridos

Integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) sostuvieron este lunes una reunión con representantes de Human Rights Watch, una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos.

Clippve informó en sus redes sociales sobre la reunión con la ONG internacional. Los familiares de los presos políticos tuvieron la oportunidad de «exponer detalladamente la grave situación de sus seres queridos».

«Denunciaron el patrón de torturas sistemáticas sufridas a lo largo de los años, la ausencia de atención médica especializada dentro de los centros de reclusión y el persistente retardo procesal», apuntó Clippve.

Por otra parte, desde Clippve también «visibilizaron los constantes esfuerzos institucionales realizados al consignar documentación ante diversas instancias del Estado y que aún no obtienen respuestas».

VISITARON EL RODEO I

Una delegación de Human Rights Watch lleva en el país desde la semana pasada. Según Clippve, algunos de los representantes visitaron el campamento ubicado a las afueras de la cárcel de El Rodeo I, estado Miranda, penal en el que hay decenas de presos políticos.

«Tras constatar las condiciones del lugar y respaldar las denuncias documentadas por organizaciones como Clippve que califican este recinto como un centro de torturas, Human Rights Watch exigió el cierre definitivo de El Rodeo I», apuntó.

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📩 ENCUENTRO | Representantes de Human Rights Watch sostuvieron un encuentro con familiares de presos políticos e integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE). Durante el espacio, los allegados expusieron detalladamente la grave situación de sus… pic.twitter.com/XyDlSTxNQT — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 21, 2026



Clippve se comprometió a «agotar todas las vías e instancias necesarias hasta alcanzar la libertad plena de cada uno de ellos». «Jamás debieron estar privados de libertad», concluyó la organización.

De acuerdo al Foro Penal, el país cuenta con 344 presos políticos, 330 de ellos hombres y 14 mujeres. Aunque todos son adultos, destaca que 200 son civiles y 144 militares. La mayoría no cuenta con una condena.