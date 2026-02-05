Venezuela

Familiares de presos políticos protestaron frente al Palacio de Justicia y pidieron ser tomados en cuenta en la discusión de la Ley de Amnistía

Angel David Quintero
4 Min de Lectura
presos políticos

Familias de presos políticos se concentraron frente al Palacio de Justicia, en Caracas, para exigir la liberación de sus seres queridos.

Con canticos como «justicia y libertad» y «todos son inocentes, ninguno delincuente», exigieron la liberación de los presos políticos.

Los familiares de presos políticos llevaron banderas de Venezuela, pancartas así como fotos de algunos de los privados de libertad por su manera de pensar.

Diego Casanova, integrante del Comité de Familiares de Presos Políticos (CLIPPVE) pidió que sean tomados en cuenta en la discusión sobre la Ley de Amnistía, ya que ellos conocen la situación que atraviesan sus seres queridos.

«Queremos ser enfáticos con esto… mientras no se tomen en cuenta a las víctimas, a los familiares, a las madres, amigos y a los comités, no vamos a hablar de una amnistía legítima ni real. Debe tomarse en cuenta a las víctimas en todo el proceso, porque hemos venido documentando, exigiendo, denunciando y conocemos de primera mano lo que ocurre con los presos, incluso, mucho mejor que los custodios y de los verdugos que hoy los tienen injustamente detenidos», expresó. 

32 DESAPARECIDOS

En la protesta alzaron la voz familiares de los implicados en la Operación Gedeón, cuyo proceso judicial estaría plagado de irregularidades.

«Son 32 que se encuentran desaparecidos de la Operación Gedeón. Ellos se encontraban recluidos en El Helicoide y hace seis meses los sacaron y hasta el sol de hoy no tenemos fe de vida de nuestros familiares», dijo una de las familiares.

«Fuimos a penitenciaría y nos dijeron que ellos no están registrados en el sistema. Al siguiente día recibimos una llamada del Fuerte Guaicaipuro en Charallave y nos dijeron que fuéramos a llevar una paquetería», añadió.

En este sentido, destacó que a pesar de que les llevaron cosas, no pudieron confirmar que se encuentren allí.

«A la buena de Dios se le llevó un poco de crema dental, papel de baño, un pan y 5 litros de agua y hasta el sol de hoy no tenemos información de nuestros familiares», concluyó.

