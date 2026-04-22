Familiares de presos en Yare III siguen en zozobra: Reportan que autobuses salen del penal y temen nuevos traslados

Familiares que se encuentran a las afueras de la cárcel de Yare III siguen en zozobra este miércoles al desconocer el estado de salud de sus seres queridos. Además, denunciaron que desde las 6 de la mañana empezaron a salir autobuses del penal, por lo que temen que estén trasladando a los presos sin informarles.

«Toda la noche y ayer se vieron ambulancias. No sabemos cómo están, si los heridos fueron atendidos, hay rumores de otros familiares que dice los fallecidos están irreconocibles, es horrible esto», contó un pariente al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La crisis en Yare III inició el lunes, 20 de abril, cuando se presentó una situación irregular que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, ni el Ministerio Público han aclarado. En ese momento se suspendieron las visitas y desde entonces los familiares han estado sin información.

#22Abr | Familiares que se encuentran a las afueras de la cárcel de Yare III siguen en zozobra este miércoles, al desconocer el estado de salud de sus seres queridos, y luego que desde las 6 de la mañana empezaran a salir autobuses del penal, por lo que temen que estén… pic.twitter.com/vFBZQZjV8f — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 22, 2026

Ese lunes, los familiares relataron que escucharon detonaciones desde la parte interna del centro durante la madrugada, pero se sigue sin aclarar oficialmente lo ocurrido.

Durante la concentración que han realizado desde entonces en las afueras del penal, han calificado las condiciones del centro de reclusión como «inhumanas».

«Los presos no cuentan con acceso frecuente al agua potable, la comida es deficiente, solo ofrecen de comer arepa con mortadela y arroz con dos sardinas o con mortadela», comentó el OVP.

Además, el organismo ha documentado episodios de «torturas, tratos crueles e inhumanos dentro de Yare III, como golpizas con un bate llamado ‘derechos humanos’ y encierros prolongados en la celda del ‘tigrito’, un espacio sin luz ni ventilación».

Carcel de Yare III, 9:30 AM: Van 11 buses. Dónde llevan a los privados de libertad Y la investigación independiente? Cuál es el saldo de la represión? En qué estado van? Venezolano, los privados y sus familias necesitan de nuestro apoyo No más masacres en Venezuela.⛓️‍💥 pic.twitter.com/YllnaLHOTm — Eduardo Torres (@torreseduardoj) April 22, 2026

Por lo cual, instaron a la Defensoría del Pueblo que exija los resultados de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre los hechos ocurridos en Yare III. «La defensora del pueblo debe darle la cara a los familiares y también cerciorarse de la actuación de las autoridades penitenciarias en dicho recinto».

«Pedimos al Ministerio para el Servicio Penitenciario que brinde información clara a los familiares que se encuentran en las adyacencias del penal y que publique la lista con los nombres de los reclusos que serían traslados y a la cárcel donde los llevan», concluyó el OVP.