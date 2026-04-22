Denunciaron la muerte de un preso del Centro Penitenciario de Uribana en Lara, esto reveló el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un privado de libertad de 71 años en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana, estado Lara » bajo condiciones de absoluta crueldad».

La víctima respondía al nombre de Rosqui Norberto Escalona. El organismo señaló que desde el pasado viernes 17 de abril el abuelito presentaba graves padecimientos de salud, que obligaron su traslado al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. «Sin embargo, lo devolvieron al penal ese mismo fin de semana sin haber alcanzado una estabilización real».

El organismo, señaló que este martes 21 de abril su estado empeoró y lo trasladaron nuevamente de emergencia. «Pero testigos denuncian que los funcionarios que lo custodiaban pidieron al personal médico para que le dieran el alta inmediata, ignorando su evidente fragilidad y la urgencia de su cuadro clínico».

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«Rosqui murió en el trayecto de regreso a la cárcel. La desatención médica del gobierno de Delcy Rodríguez se cobró una vida más», condenó el OVP.

🚨#DenunciaOVP Rosqui Norberto Escalona, de 71 años de edad, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana #Lara, murió bajo condiciones de absoluta crueldad.

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Desde el viernes #17Abr el septuagenario presentaba graves padecimientos de salud, que… pic.twitter.com/lsOpIl22xK — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 22, 2026

Asimismo, revelaron el trato irregular que le dieron una vez fallecido. «Incluso tras su muerte, la dignidad humana de Rosqui fue pisoteada. Los funcionarios ingresaron el cadáver al hospital, lo dejaron abandonado en el piso del centro asistencial y se retiraron tras entregar los datos. Una falta total de protocolo y respeto a los DD. HH.».

​»El régimen venezolano ignora sus compromisos internacionales y permite que las cárceles sean espacios de muerte. Desde el OVP exigimos una investigación exhaustiva sobre esta nueva muerte bajo custodia del Estado, que suma tres privados de libertad fallecidos en un lapso de 48 horas», concluyó.