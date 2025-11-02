Venezuela

Familiares de Joan Camargo introducirán habeas corpus en tribunales tras cumplir más de tres días desaparecido

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Redes sociales

Familiares del periodista de sucesos, Joan Camargo, señalaron que introducirán este domingo un habeas corpus en los tribunales, después de que se cumplieran más de tres días en los que no han tenido información sobre su paradero.

En un comunicado, difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), los allegados del comunicador informaron que el sábado intentaron interponer el recurso. Sin embargo, no fue posible para el momento, por lo que volverán a intentarlo este 2 de noviembre.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: LO QUE DIJO PADRINO SOBRE EL «MODELO DEMOCRÁTICO» VENEZOLANO

«Este sábado nos dirigimos al Palacio de Justicia para entregar un recurso de habeas corpus, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Esperamos a ser atendidos por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, hasta que a las 6 de la tarde nos informaron que había cerrado. Lo intentaremos nuevamente este domingo», señala el texto.

Joan Camargo desapareció a las 8:00 am del 30 de octubre, luego de que hombres de negro lo interceptaran cuando viajaba en su moto en Cotiza, municipio Libertador.

Desde entonces, según sus familiares, no han tenido ninguna noticia sobre el profesional. «Este sábado volvimos a recorrer algunos centros de detención en Caracas. En todos nos respondieron nuevamente que él no se encuentra allí», describieron en la carta.

«ESTÁ EN DESAPARICIÓN FORZOSA»

Ante todo lo anterior, la familia reiteró que Camargo se encuentra en «condición de desaparición forzosa». «Exigimos la actuación inmediata y efectiva de las autoridades para garantizar su vida, su integridad y su libertad», demandaron en el texto.

«A quienes lo tengan, les pedimos que le permitan comunicarse con su familia y que lo dejen en libertad. Joan es un periodista que se ha dedicado a contar lo que pasa en la fuente de sucesos, con responsabilidad y ética profesional», finalizó el texto.

