VIDEO: Lo que dijo Padrino López sobre «el modelo democrático» venezolano

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó la importancia del modelo democrático comunal que está creando el gobierno de Nicolás Maduro, a través de consultas públicas a las comunidades, que escogen el problema que quieren resolver de forma inmediata en su comunidad.

«Bastante democracia estamos construyendo nosotros. De la buena y de la verdadera, no nos están echando cuento, ni nos estamos dejando meter bajo la mesa el modelo pseudo democrático o neoliberal, que propugna al imperialismo norteamericano que quiere que todos nos parezcamos a ellos», precisó Padrino durante la supervisión del funcionamiento de las unidades móviles médicas, entregadas mediante el Despliegue Integral de Salud en el estado Aragua.

«No, nosotros tenemos nuestro propio modelo y ese modelo lo comenzó a construir aquí Simón Bolívar, lo retomó Ezequiel Zamora y en el siglo XXI Hugo Chávez, otro libertador tomó las banderas para reconstruir la verdadera democracia, el modelo polìtico venezolano», agregó el jefe castrense.

Asimismo, anunció que conversó con la Gobernadora de la entidad aragüeña, Joana Sánchez, para priorizar la red de atención médica en la región, a través «del Sistema 1×10 del Buen Gobierno».

En este sentido, Padrino López detalló que ya fue designado un equipo de trabajo conformado, principalmente, por integrantes de la FANB para fortalecer el servicio público «en pro del bienestar de todas y todos los aragüeños».

MADURO PIDIÓ «NERVIOS DE ACERO»

Por su parte, Nicolás Maduro había acusado el viernes a Estados Unidos de imponer una «agenda de amenazas y guerra» contra Venezuela, mientras avanza en el despliegue militar en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico.

Maduro participó en un «Encuentro con parlamentarios del Gran Caribe por la Paz». Durante su alocución, sostuvo que la Casa Blanca ha «subestimado» a los venezolanos y busca un conflicto en el país.

«Hoy quieren imponer una agenda permanente de amenazas, de guerras, amenazas militares y guerra psicológica. Yo siempre le digo al pueblo nervios de acero, calma y cordura y máxima unión nacional», dijo Maduro.

El líder del oficialismo consideró que la «unión» es la «fórmula para que el país no se desvíe del camino que hemos tomado de reconstrucción integral». Además, destacó la «diversificación de nuestras fuerzas productivas» y la «recuperación social».