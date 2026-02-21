Falsa doctora cayó en Miami tras ofrecer tratamientos con botox por Instagram, así fue detenida

Agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestaron el jueves a Mayling Maya-Giraldo, de 31 años, tras una operación encubierta en su oficina de la calle Southwest 7th, debido a que se hacía pasar por una doctora de estética y ofrecía servicios de inyección de botox a través de Instagram.

Investigaciones de Seguridad Nacional alertaron a la policía sobre la administración de inyecciones de botox por parte de la sospechosa. El Departamento de Salud de Florida confirmó posteriormente que la mujer carecía de cualquier permiso para realizar procedimientos relacionados con la salud.

Maya-Giraldo utilizaba una página de Instagram para promocionar rellenos de labios, inyecciones faciales y procedimientos de endolifting. En dicha plataforma ella aseguraba ser doctora y lanzaba ofertas como la titulada «Promo Especial Botox Full Face Precio Único» por un costo de 450 dólares.

DETENCIÓN DE MAYA-GIRALDO: ASÍ SE FRAGUÓ

Investigadores encubiertos programaron una cita con la implicada a través de la red social para recibir el supuesto tratamiento el pasado jueves. Los oficiales acudieron al consultorio y pagaron el monto acordado para dar inicio al procedimiento estético solicitado.

La mujer limpió el maquillaje de la frente del investigador, aplicó lidocaína y llenó un vial con la sustancia que pretendía inyectar. En ese preciso instante, los agentes procedieron a poner a la sospechosa bajo custodia policial según detalla el informe oficial.

Maya-Giraldo confesó a los investigadores que no poseía licencias para ejercer la medicina en Florida ni en el resto de Estados Unidos. Sin embargo, la detenida alegó que contaba con certificados para la aplicación de inyecciones de Botox durante el interrogatorio.

Los expertos inspeccionaron el vial preparado y determinaron que contenía Toxta, un producto extranjero que requiere receta médica obligatoria. Esta sustancia proviene de Corea del Sur y su distribución está prohibida en territorio estadounidense al no estar aprobada.

“La sustancia ni siquiera es botox, es un producto no aprobado proveniente de Corea del Sur”, declaró un fiscal durante la audiencia de fianza, reseñó Telemundo. Esta intervención subrayó el riesgo sanitario al que se exponían los clientes que acudían a la oficina de la acusada.

Un juez impuso a Maya-Giraldo una fianza de 5,000 dólares para obtener su libertad condicional mientras avanza el proceso judicial. No obstante, los registros de la corte indican que la mujer posee una retención migratoria debido a su ciudadanía colombiana.