Venezuela

Falleció María Esperanza Bernal Villalobos, madre de la dirigente política Delsa Solórzano

Valentín Romero
Valentín Romero
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Falleció María Esperanza Bernal Villalobos, madre de la dirigente política Delsa Solórzano
FOTO: Archivo

La exdiputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, informó este domingo, con profundo pesar, el lamentable fallecimiento de su madre, María Esperanza Bernal Villalobos.

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A través de una emotiva publicación en su cuenta de X (Twitter), la dirigente política compartió un mensaje dedicado a honrar su memoria. Allí destacó su legado familiar y su entrega a la comunidad.

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El legado de María Esperanza Bernal Villalobos

En sus palabras de despedida, Delsa Solórzano describió a Bernal Villalobos como una luchadora social comprometida en brindar apoyo a los sectores más vulnerables.

«Mamá fue una luchadora social que dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás. Hoy quiero recordarla por su fortaleza, su vocación de servicio y el amor que entregó a su familia», expresó la dirigente.

El mensaje concluyó con una oración de fe y esperanza. «Que la Santísima Virgen María te acompañe al encuentro con su Hijo. Y que Dios, en su infinita misericordia, te conceda la paz y el descanso eterno. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua», precisó.

Dirigentes y partidos políticos expresan sus condolencias

A los pocos minutos de conocerse la noticia, la opinión pública, activistas de derechos humanos y diversas fuerzas políticas del país se unieron al duelo que embarga a la familia.

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La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió un pronunciamiento público enviando sus más sentidas condolencias y palabras de solidaridad a Delsa Solórzano ante esta irreparable pérdida.

Asimismo, compañeros de la alianza democrática y ciudadanos particulares han manifestado su acompañamiento y deseos de fortaleza para la abogada y sus allegados en este difícil momento.

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