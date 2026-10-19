Falleció María Esperanza Bernal Villalobos, madre de la dirigente política Delsa Solórzano

La exdiputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, informó este domingo, con profundo pesar, el lamentable fallecimiento de su madre, María Esperanza Bernal Villalobos.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de X (Twitter), la dirigente política compartió un mensaje dedicado a honrar su memoria. Allí destacó su legado familiar y su entrega a la comunidad.

El legado de María Esperanza Bernal Villalobos

En sus palabras de despedida, Delsa Solórzano describió a Bernal Villalobos como una luchadora social comprometida en brindar apoyo a los sectores más vulnerables.

«Mamá fue una luchadora social que dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás. Hoy quiero recordarla por su fortaleza, su vocación de servicio y el amor que entregó a su familia», expresó la dirigente.

El mensaje concluyó con una oración de fe y esperanza. «Que la Santísima Virgen María te acompañe al encuentro con su Hijo. Y que Dios, en su infinita misericordia, te conceda la paz y el descanso eterno. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua», precisó.

Con profundo dolor, informo el fallecimiento de mi querida madre, María Esperanza Bernal Villalobos. Q.E.P.D. Mamá fue una luchadora social que dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás. Hoy quiero recordarla por su fortaleza, su vocación de servicio y el amor que entregó a su familia. Que la Santísima Virgen María te acompañe al encuentro con su Hijo y que Dios, en su infinita misericordia, te conceda la paz y el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Siempre estarás en nuestros corazones, mamá. — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 18, 2026

Dirigentes y partidos políticos expresan sus condolencias

A los pocos minutos de conocerse la noticia, la opinión pública, activistas de derechos humanos y diversas fuerzas políticas del país se unieron al duelo que embarga a la familia.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió un pronunciamiento público enviando sus más sentidas condolencias y palabras de solidaridad a Delsa Solórzano ante esta irreparable pérdida.

Asimismo, compañeros de la alianza democrática y ciudadanos particulares han manifestado su acompañamiento y deseos de fortaleza para la abogada y sus allegados en este difícil momento.