«Él está bien, un poco adolorido»: Así confirmaron que uno de los nietos de Hugo Chávez sufrió un accidente

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, confirmó este domingo 18 de octubre, que su hijo Jorge Alejandro, nieto de Hugo Chávez, sufrió un accidente de tránsito, donde resultó lesionado.

“Gracias a todos por su preocupación por el estado de salud de mi hijo, Jorge Alejandro, tras el accidente de tránsito”, dijo el parlamentario a través de sus redes sociales.

“Él está bien. Un poco adolorido. Todo el grupo está siendo atendido para que se recuperen lo antes posible. Agradecido por sus oraciones y buenos deseos”, agregó.

Arreaza no suministró más detalles del suceso. Sin embargo, a través de las redes sociales y portales informativos se supo que Jorge Alejandro Arreaza Chávez, quien también es hijo de Rosa Virginia Chávez, hija mayor de Hugo Chávez, iba a bordo de un vehículo, junto con sus escoltas y otras personas.

Según las versiones, el hecho ocurrió en la vía Tacarigua-La Laguna, en Río Chico, municipio Páez del estado Miranda, la tarde de este sábado 17 de octubre.

Al parecer, la camioneta donde se desplazaba el grupo se volcó, cayó por un barranco y se incendió. Según reportes médicos reseñados por El Nacional, el joven presentó laceraciones en la pierna izquierda.

De manera extraoficial se supo que uno de los escoltas de Arreaza Chávez, un oficial de la FANB, habría fallecido en el accidente. Este militar quedó identificado como Gregori José Loaiza Barrera, de 27 años, quien presuntamente conducía el vehículo.

Mientras que Marifer Díaz, de 24 años; Anaís León y Ana León, de 20 años; Adrián Gómez, de 29 años; y Alondra Corredor, de 19, resultaron heridas.