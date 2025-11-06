Falleció la expresa política, Yenny Barrios: Denunciaron que o se pudo despedir de su hijo quien está detenido desde enero

Este miércoles falleció la activista opositora y expresa política, Yenny Barrios, quien era una paciente oncológica.

La información fue confirmada por varias ONG en sus redes sociales.

«Expresamos nuestro más profundo pesar por la muerte de Yenny Barrios, madre de Diego Sierralta. Yenny enfrentó con valentía y dignidad una enfermedad grave, atravesando una detención arbitraria, quimioterapias y hospitalizaciones, siempre con la esperanza de estar cerca de su único hijo en sus últimos días», comentó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

EL HIJO DE YENNY BARRIOS NO SE PUDO DESPEDIR

Según JEP, Barrios fue detenida en septiembre de 2024 tras las elecciones presidenciales. Aunque fue excarcelada en diciembre de ese año tras un proceso judicial que la organización tachó de «injusto».

Sin embargo, en enero de 2025, su hijo fue detenido. Además, «acusado de un supuesto intercambio de medicación», por lo que no pudo despedirse de su madre antes de morir.

«Su hijo Diego se encuentra detenido por razones políticas. No se le permitió estar junto a su madre ni despedirse de ella, privando a ambos del consuelo y la cercanía más elemental en un momento de extrema vulnerabilidad. Esta separación forzada, impuesta por un sistema de persecución, hace que su pérdida sea aún más dolorosa», expresó la ONG.

«Acompañamos a Diego en este momento de profundo duelo. La injusticia de la detención política y la imposibilidad de su último encuentro con su hijo no borran el vínculo que compartieron, ni la memoria de su fortaleza y humanidad», comentó.

El fallecimiento de Yenny Barrios ocurre un día después de que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Voluntad Popular (VP) exigieran de manera «urgente» la liberación de Sierralta para que pudiera reencontrarse con su madre y acompañarla ante el «estado crítico» en el que se encontraba.