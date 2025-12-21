Falleció la destacada periodista venezolana Margiory Fiaschi, desde 2023 luchaba contra una lesión cerebral

Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de la destacada periodista venezolana, Margiory Fiaschi, luego de batallar arduamente por más de dos años, con una lesión cerebral.

La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, confirmó la noticia, al tiempo que señaló que la comunicadora se encontraba en Bogotá, rodeada de sus familiares, cuando ocurrió el deceso.

El gremio resaltó que Fiaschi fue una «destacada periodista, quien ejerció funciones en medios de comunicación social regionales y nacionales, dejando un importante legado en el periodismo».

«Elevamos nuestras plegarias por el eterno descanso de su alma y por el consuelo de sus seres queridos», agregaron en un obituario que difundieron en las redes sociales.

CARRERA LLENA DE ÉXITOS

Oriunda de Valencia, estado Carabobo, Margiory Fiaschi se formó en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Su versatilidad le permitió brillar en todas las plataformas: desde sus inicios en Radio América, pasando por la dirección de Noticias24 Carabobo, hasta consolidarse en el ámbito nacional, reseñó Noticias Venevisión.

En los últimos años, su rostro se convirtió en un referente de equilibrio y calidad humana como ancla del programa «Entre Noticias», transmitido por Globovisión.

Sus colegas la describen como una profesional íntegra, cuya excelencia solo la superaba su propia calidez personal.

BATALLANDO CONTRA UNA DELICADA LESIÓN CEREBRAL DESDE 2023

Desde el año 2023, la comunicadora inició una de las batallas más duras que le tocó enfrentar tras ser diagnosticada con una delicada lesión cerebral. A pesar de someterse a complejas cirugías y tratamientos, Fiaschi transformó su proceso de salud en un mensaje de esperanza.

A través de sus redes sociales, compartió su lucha con transparencia, apoyándose en su fe y en su mayor motor: su hija Anapaula, de apenas cuatro años de edad.

Su resiliencia ante la enfermedad se convirtió en una inspiración para sus seguidores y para el gremio periodístico, que hoy la recuerda como una luchadora incansable que ejerció su profesión con valentía hasta el último momento.