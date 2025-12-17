Periodista deportiva y su esposo fueron hallados muertos, un niño de tres años quedó huérfano

La periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, Johnny Rimes, fueron hallados muertos en su residencia de Hoover, en Alabama (EEUU).

De acuerdo con la información obtenida por Fox News y otros medios estadounidenses, las autoridades locales informaron que ambos fueron encontrados con heridas de bala en lo que se investiga como un posible caso de asesinato-suicidio.

Asimismo, se precisó que fue un familiar quien descubrió la escena y alertó a la policía alrededor de las 9:00 de la mañana de este martes, 16 de diciembre.

En la vivienda también se encontraba el hijo de la pareja, de tres años, quien resultó ileso y quedó bajo el cuidado de otros familiares.

Aunque la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas, las autoridades creen que no existe amenaza para el público dada la naturaleza del caso, dijo la policía.

TRAYECTORIA DE LA PERIODISTA

Christina Chambers era reconocida por su trayectoria en medios como Fox y WBRC en Birmingham, había dedicado los últimos años a la docencia en la Thompson High School, donde impartía clases de periodismo deportivo.

Su labor fue recordada por la institución como un ejemplo de compromiso y cercanía con los estudiantes, quienes destacaron la capacidad de Chambers para inspirar y conectar con la comunidad educativa.

Según informes, Chambers se unió a WBRC en 2015 y se convirtió en una figura central de su programa «Sideline». El mismo ofrece cobertura en horario estelar de los deportes locales de la zona.

A lo largo de su trayectoria, ofreció cobertura en vivo de diversos eventos deportivos desde el campo. Esto incluyó la presentación de los maratones que ella misma corría, informó WBRC 6.

Después de dejar su puesto de tiempo completo en el medio continuó con su carrera docente en julio de 2021. En concreto, trabajó como autónoma para la cobertura de la estación de la temporada de fútbol de 2025.

«Como miembro muy querido de Warrior Nation Network, Christina aportó su profundo conocimiento y pasión por el periodismo deportivo a los programas de los viernes por la noche. Dejó una huella imborrable en estudiantes, colegas y espectadores», declaró Wayne Vickers, superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, en un comunicado.

«Era un miembro muy querido de la familia Warrior. Enviamos nuestros más sinceros pensamientos y oraciones a todos los que lamentan esta profunda pérdida», agregó.

¿QUÉ HACÍA EL ESPOSO?

Johnny Rimes, por su parte, se desempeñaba como analista financiero en la empresa American Cast Iron Pipe Company. Construyó una carrera de casi 14 años, de acuerdo con información publicada por Daily Mail.