Falleció el fundador de la Unitec, César Peña a sus 85 años

La academia venezolana está de luto por el fallecimiento de César Peña Vigas, destacado profesor y rector fundador de la Universidad Tecnológica del Centro (Unitec), una importante institución educativa del estado Carabobo.

Luis Eduardo Martínez, actual rector de la Unitec, informó en sus redes sociales sobre la muerte de Peña, a sus 85 años. Desde un principio, las autoridades universitarias manifestaron «gran dolor» por la muerte del destacado académico.

«Fue un hombre excepcional, de vanguardia, sobresaliente intelectual enamorado de la educación, devoto con Sazy su esposa y su familia toda, buen amigo», indicó Martínez en su cuenta de X (Twitter).

El rector aseguró que la propia universidad era el mayor legado de Peña, al ser «forjada a su modelo, exigente, promotora de las iniciativas juveniles». «La comunidad universitaria está de luto», acotó.

Con gran dolor debemos informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido Rector-Fundador Dr César Peña Vigas @penavigas. Fue un hombre excepcional, de vanguardia, sobresaliente intelectual enamorado de la educación, devoto con Sazy su esposa y su familia toda, buen amigo.… pic.twitter.com/7DP1C8QSZa — Luis Eduardo Martínez (@Luisemartinezh) September 7, 2026

PEÑA Y LA UNITEC

Peña nació en Guacara y se desempeñó como ingeniero industrial, tras egresar de la Universidad de Carabobo. Aparentemente, sufría de neumonía basal, afecciones renales y una cardiopatía que le terminaron causando la muerte.

La Unitec, con sede en la localidad de Guacara, es una de las principales instituciones de educación superior de Carabobo y la región central. Su fundación fue impulsada por Peña desde finales de la década de los 70.

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De acuerdo a medios locales, la Unitec se convirtió en una universidad enfocada en la tecnología, gerencia e integración con el sector industrial de la zona. Peña, durante su larga trayectoria, impulsó a nuevas generaciones de profesionales en Carabobo.