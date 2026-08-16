Falleció Félix, el gatito viral que sobrevivió 37 días bajo los escombros en La Guaira

Félix, el querido gatito que ganó notoriedad tras pasar 37 días bajo los escombros en La Guaira producto de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, falleció en horas recientes pese a los esfuerzos médicos para que se recuperara.

La información la dio a conocer la veterinaria Dianny D’Amelio mediante una publicación en Instagram.

«A pesar de los esfuerzos constantes por estabilizarlo, Félix sufrió un paro respiratorio, consecuencia del severo desgaste físico e hídrico acumulado durante más de un mes de atrapamiento. Su cuerpo no resistió la carga que conllevaba una condición tan crítica», detalló la especialista.

D’Amelio relató que el felino sobrevivió al caos y al dolor para «llegar a nuestros brazos, y ese no fue un hecho fortuito. Su propósito divino no era solo el de resistir a la tragedia, sino el de sacarnos lo mejor de nosotros mismos: nos enseñó la urgencia de la compasión, unió a un país entero en torno a la esperanza y nos recordó el valor sagrado de cada vida».

Comentó que Félix tuvo la oportunidad de «conocer la calidez de un refugio y su equipo médico, de sentir manos amorosas que no lo abandonaron y de saber que, antes de partir, este mundo conoció su nombre y su valor».

«Agradecemos enormemente el apoyo, la conmoción y el cariño sincero que la comunidad entera le brindó a su caso. Félix se convierte en un símbolo inquebrantable de resistencia, y su memoria seguirá inspirando nuestro compromiso con el rescate y el bienestar animal. Descansa en paz, Félix. Te amaremos siempre», concluyó.

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EL CASO DEL GATO FÉLIX

Félix estuvo avanzando en su recuperación bajo el cuidado de un equipo veterinario que atiende a decenas de animales afectados por el desastre en el McDonald’s situado en el sector Caribe, en Caraballeda. Sin embargo, la gravedad de su cuadro le imposibilitó el poder recuperarse.

Félix estuvo 37 días entre los escombros luego de los terremotos en Catia La Mar. Los equipos de salvamento localizaron al felino, de cuatro años, en estado de debilidad extrema y dolor generalizado durante la tarde del viernes 31 de julio.