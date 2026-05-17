Falleció este 17 de mayo Carmen Teresa Navas, la madre del preso político Víctor Hugo Quero

En horas de la noche de este domingo se pudo conocer el lamentable fallecimiento de la señora Carmen Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero, quien murió en julio de 2025, mientras estaba en custodia del Estado.

Así lo dio a conocer la periodista Maryorín Méndez, quien la estuvo acompañando durante las últimas semanas, a través de sus redes sociales.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», precisó la comunicadora en su cuenta de X (Twitter).

Es importante recordar que la señora Carmen, de 82 años de edad, estuvo buscando incansablemente a su hijo durante los últimos meses, hasta que hace unos días el Ministerio de Asuntos Penitenciarios emitió un comunicado advirtiendo que Víctor Quero presentó en julio de 2025 una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo». Unos días después, falleció por una supuesta «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».

#Atención A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas — Maryorin Méndez 🖋️ (@maryorinmendez) May 17, 2026

¿INVESTIGACIÓN EN CURSO?

Luego de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios informó de la muerte de Quero en custodia de las autoridades, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación. Además, pidió identificar a los responsables.

«Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia», indicó en un comunicado.

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Tomando en cuenta lo ocurrido con Quero, la Defensoría consideró que esto «evidencia la urgente necesidad de reformas profundas orientas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales».

Quero resultó detenido en enero de 2025, pero su madre no tuvo información sobre su paradero y en las últimas semanas exigió una fe de vida. Según el Ministerio, estuvo recluido en la cárcel del Rodeo I y murió por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».