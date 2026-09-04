Fallas en el sistema público limita acceso a tratamientos para pacientes con cáncer

Un pírrico porcentaje de pacientes oncológicos en Venezuela tiene acceso a las nuevas tecnologías y tratamientos contra el cáncer, alertó este viernes, 4 de septiembre, el presidente de la Sociedad Venezolana de Oncología (SVO), Augusto Pereira.

El especialista precisó que buena parte de las tecnologías y medicamentos sí están disponibles en el país, pero su acceso se ve limitado a apenas un 7 % por el alto costo y las restricciones del sistema de salud pública.

«Nosotros tenemos disponibles en el país muchas de las tecnologías, muchos de los medicamentos. Desafortunadamente, algunos de estos medicamentos de alto costo no están disponibles a nivel del Seguro Social, en la farmacia de alto costo, pero la mayoría de la quimioterapia convencional si se consigue, entonces nosotros logramos tratar un número importante de pacientes a nivel de los hospitales públicos», aclaró durante una entrevista a Unión Radio.

El presidente de la SVO también se refirió al rumbo que sigue la especialidad, orientado cada vez más hacia tratamientos individualizados que dependen de exámenes que la mayoría de los centros del país no pueden realizar.

Explicó que la evolución de la oncología va hacia la terapia personalizada que requiere de estudios moleculares que igualmente «son de muy alto costo y la mayoría no se pueden hacer en Venezuela». «Tienen que hacerse a través de laboratorios o instituciones que procesan esas muestras afuera», sostuvo.

Finalmente, el especialista tildó de irresponsable las informaciones que publican creadores de contenidos en redes sociales sin sustento científico y con las que «el paciente no es el beneficiario», sino que buscan ganar seguidores y likes.

«Nosotros consideramos que un paciente bien informado, bien educado puede tomar buenas decisiones, en eso nos enfocamos», sentenció.