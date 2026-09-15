FALCÓN: Cámara de turismo espera que reanudación de conexión con Aruba active rutas regulares y comerciales

El sector turismo en Falcón tiene altas expectativas tras la reactivación de las conexiones aéreas entre Venezuela y Aruba, esperando que varias aerolíneas establezcan vuelos entre ambos territorios.

Richard Zambrano, presidente de la Cámara de Turismo de Falcón, precisó que tan solo hay vuelos charter entre Aruba y el Aeropuerto de Las Piedras, en la península de Paraguaná. Sin embargo, espera que se restablezcan rutas comerciales regulares.

«No obstante, aclaramos que no se tratan de vuelos regulares, comerciales, por lo que la tarifas son superiores a las de las rutas habituales a las que estamos acostumbrados entre Las Piedras y Aruba», dijo Zambrano, de acuerdo a Unión Radio.

El gremialista confía en que rutas regulares con Aruba serán de gran beneficio para el turístico de Falcón, que se ha visto afectado por la suspensión de la conexión aérea hace varios años. Desde el sector, hay altas expectativas por la reanudación comercial.

VUELOS A ARUBA

A mediados de julio, los gobiernos de Aruba y Curazao confirmaron la reapertura de la frontera aérea con Venezuela. El proceso será gradual y con fases, con el objetivo de completar las coordinaciones técnicas, administrativas y operativas.

El primer vuelo charter desde Caracas arribó a Aruba el 17 de agosto. La reanudación de la ruta desde Falcón hasta Aruba se dio el 9 de septiembre, luego de siete años sin conexión aérea entre ambos territorios.

Aunque se restablecieron los vuelos con Aruba, cabe destacar que los viajeros venezolanos deberán obtener una visa. Este proceso tan solo se puede llevar a cabo en la Embajada del Reino de Países Bajos, en Caracas.

Solamente los viajeros con visa de Estados Unidos vigente, visa Schengen de entrada múltiple o propiedades, vínculos familiares o registros comerciales en Aruba, estarán exentos de tramitar el visado.