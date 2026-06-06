Extendieron postulaciones para cargos en el TSJ, esta sería la fecha límite

La Asamblea Nacional anunció la extensión de las postulaciones para los cargos del Poder Judicial, en el marco de un proceso en el que serán designados los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, informó de la prórroga. Aunque se podían presentar candidaturas hasta este fin de semana, se extendió hasta el próximo miércoles, 10 de junio.

Alessandrello detalló que los integrantes del Comité se reunieron y acordaron extender la recepción de documentos. «Por lo tanto, de acuerdo al cronograma, se recibirían credenciales hasta el sábado 6 de junio, y se prolongará por 4 días más», dijo.

Según el diputado, la extensión se debe a las «numerosas peticiones» de interesados en formar parte del proceso. Tras recibir el visto bueno de la Junta Directiva del Parlamento, se anunció la prórroga.

LISTA DE POSTULACIONES

Quienes deseen formar parte del TSJ o postular a alguien, podrán entregar los documentos hasta las 6 de la tarde. El próximo día, el jueves, 11 de junio, las autoridades anunciarán el listado de postulaciones.

En ese punto comenzará de inmediato el proceso de impugnaciones y evaluaciones de cada una de las candidaturas. Según Alessandrello, se han recibido hasta la fecha unas 280 postulaciones, aunque se espera que se incremente en los próximos días.

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El diputado no detalló cuándo se anunciará el listado de elegibles para formar parte del TSJ. Sin embargo, aclaró que se podrían tardar 30 días o más en evaluar las postulaciones.

Luego de que varios magistrados del TSJ pasaran a retiro, la Asamblea Nacional puso en marcha el proceso de postulaciones. Los elegidos pasarán a integrar el máximo tribunal de Venezuela.