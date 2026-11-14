Venezuela

Extenderán horario del ferrocarril hacia los Valles del Tuy con motivo del próximo Caracas-Magallanes en El Monumental

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
La ruta enre Caracas y los Valles de Tuy para el juego Caracas-Magallanes será extendida hasta la 1 pm, el 17 denoviembre. Fotos archivo
La ruta enre Caracas y los Valles de Tuy para el juego Caracas-Magallanes será extendida hasta la 1 pm, el 17 denoviembre. Fotos archivo

Debido al próximo clásico entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), anunció la extensión de su horario de servicio hasta la 1:00 a.m. para la ruta Caracas – Cúa.

El juego entre los eternos rivales se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar”.

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Según el organismo, lo que se busca es garantizar el traslado seguro de los fanáticos que asistan al estadio y deseen retornar a los Valles del Tuy al final del encuentro.

Por ello, la salida del último tren desde la estación Libertador Simón Bolívar, en Caracas, que trasladará hasta Cúa está fijada para la 1:00 am.

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Las autoridades garantizan la seguridad y el orden en las instalaciones ferroviarias durante toda la jornada nocturna.

El recorrido cubrirá el tramo hacia los Valles del Tuy, haciendo paradas en las estaciones de Charallave y Cúa (Estación General Ezequiel Zamora).

Se recuerda que, fuera de estos operativos especiales por eventos masivos, el horario comercial regular del ferrocarril se mantiene hasta las 11:00 pm.

 

 

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