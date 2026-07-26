Expulsaron a cuatro alumnos de la UNES del video viral donde tenían una botella de licor

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), expulsó a los cuatro alumnos que se hicieron virales en redes sociales. Difundieron un video donde se les ve presumiendo de cómo es la vida de los futuros miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

La información la dio a conocer Favio Zavarse, rector de la UNES, en su cuenta en Instagram. Indicó que «la institución fijó una posición firme y categórica con respecto a un material audiovisual difundido recientemente en redes sociales». Y enfatiza que en el mismo «se observa a un grupo de individuos portando prendas e insignias de nuestra institución”, publicó.

Manifestó las razones por las cuales se decidió la expulsión de los tres alumnos.

“Tras la activación inmediata de los órganos de control disciplinario, los ciudadanos involucrados en dicho video fueron expulsados de manera inmediata e irrevocable de esta casa de estudios». Dice que incurrieron «en faltas gravísimas que atentan contra la moral, el reglamento interno y el honor institucional”, explicó.

El general Zavarse dijo que “la UNES reafirma que la disciplina, la ética, el respeto, la moral y la vocación de servicio constituyen los pilares fundamentales e innegociables de nuestro modelo educativo”.

Aseguró que “no se tolerará, bajo ninguna circunstancia, ningún acto de indisciplina o conducta inadecuada que empañe el prestigio, la mística y el riguroso proceso de formación académica”.

Igualmente, aclaró que la institución está formando funcionarios respetuosos y garantes de la ley.

“Nuestra casa de estudios tiene como misión indeclinable formar a funcionarios y funcionarias profundamente respetuosos de los derechos humanos». Además de ser «garantes de la ley y con un alto sentido de empatía y proximidad hacia la comunidad”.

Ratificó que instruyen a “cada estudiante bajo el principio rector de proteger, defender y servir al pueblo». Y asegura que actúan «siempre con absoluta transparencia, proporcionalidad y estricto apego a la Constitución”.

Y reitera que la UNES es “una institución nacida para transformar la seguridad ciudadana». Agrega que promueve «un modelo preventivo, solidario, humanista y de paz». Por lo que erradica «cualquier práctica que vulnere la dignidad e integridad ciudadana”.

La nueva generación del CICPC. Vean que todos hablan igual, eso dice bastante. pic.twitter.com/uUZXbjkYTl — Ulula (@Ulul4r) July 26, 2026