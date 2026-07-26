EN VIDEO: Delcy Rodríguez oficializó designación de altos mandos de la FANB durante acto de graduación de tropas profesionales

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó este sábado la juramentación del nuevo Alto Mando Militar y la transmisión de mando en el Patio de Honor de las Academias en Fuerte Tiuna, Caracas.

Durante el acto, enmarcado en la graduación de tropas profesionales de la promoción «Venezuela Renace», se formalizó la estructura organizativa del sector castrense. Al mismo tiempo se exhortó a la defensa de la soberanía nacional.

El evento, que contó con la presencia del ministro para la Defensa, Gustavo Enrique González López, consolida la línea de mando bajo la conducción del Ejecutivo nacional.

La mandataria enfatizó la importancia de la lealtad institucional y la doctrina bolivariana en la nueva etapa castrense.

REESTRUCTURACIÓN EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA NACIONAL

Este movimiento institucional representa una profunda renovación dentro de las filas de la FANB. Entre las asignaciones más determinantes, se oficializó la del mayor general Rubén Belzares Escobar, quien asume las riendas del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Asimismo, al general Pedro González Ovalles lo colocaron al frente del Ejército, puesto clave dentro de la estructura castrense venezolana.

La reconfiguración militar y el relevo en seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) se ejecutan en un contexto de extrema complejidad.

El país se encuentra actualmente bajo labores de gestión y contingencia humanitaria debido al impacto de un doble terremoto de gran magnitud ocurrido el pasado 24 de junio. Una tragedia natural que afectó severamente la franja norte costera y que ha dejado un saldo lamentable de más de 5.500 fallecidos.

Durante el acto de entrega de bastones de mando, Rodríguez dirigió un contundente mensaje a los sargentos segundos y técnicos recién egresados.

La mandataria instó a las nuevas promociones a ejercer sus funciones bajo los principios de la lealtad patriótica. A su vez, de la integridad territorial y el resguardo de la paz ciudadana frente a cualquier elemento desestabilizador.

«Les pido que vayan con ese bastón de mando al servicio del pueblo de Venezuela», enfatizó la mandataria.