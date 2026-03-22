Venezuela

Expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, llamó a construir «acuerdos políticos» entre los venezolanos para decidir el futuro del país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Cusanno

Ricardo Cusanno, expresidente de la Cruz Roja Venezolana y de Fedecámaras urgió la necesidad de que en el país haya un consenso político para que los propios venezolanos puedan llevar a cabo la transición.

«Yo estoy de acuerdo con lo que decidamos los venezolanos, no estoy de acuerdo con lo que nos imponga ningún tercer país», dijo en una entrevista para Venevisión.

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«Y en paralelo se construyan los acuerdos políticos que desde el 2013 hasta hoy se intentaron 11 procesos de negociación fallidos porque los llevan de una manera existencialista quítate tu pa’ ponerme yo o vives tú y muero yo. Si entendemos que un nuevo proceso de negociación es para convivir los venezolanos tendrán elecciones», añadió.

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Por lo cual, destacó que todos los actores deben considerar este escenario para poder lograr llegar a un acuerdo. «Eso es lo que tienen que escuchar los actores que tienen y deben construir el acuerdo político. Pero que se haga en un contexto viable, materializable y que no signifique en la desaparición de absolutamente nadie».

«Aquí se dejó de hablar, aquí nos desconocíamos como actores sociales en el pasado. El Gobierno no reconocía a los empresarios, los empresarios no reconocían a la oposición, la oposición a los trabajadores, era un desastre lo que estábamos viviendo y eso nos llevó a la violencia, a conflictividad a la profundización de los dramas económicos a profundizar y consolidar políticas públicas erradas. No es borrar el pasado es entender por qué llegamos ahí», aseveró Cusanno.

Para finalizar, urgió que no se vuelvan a repetir errores pasados. «Para mí Margarita el 3 de Enero fue el fracaso de una generación. Fracasaste tú, fracasé yo, fracasó quien no está viendo, fracasó quien creó políticas públicas, quien las impuso. Fracasó quien ejerció el poder y quizás lo hizo de manera violenta y no reconoció nunca al contrario. Fracasamos como país y tuvo que venir un tercero a decidir por nosotros eso no puede volver a ocurrir».

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