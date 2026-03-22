«Aspiro a que mis actos me hagan merecedor de perdón»: Ernesto Villegas se disculpó con familia de Juan Pablo Pernalete y víctimas de 2017

El dirigente oficialista Ernesto Villegas, quien actualmente aspira al cargo como Defensor del Pueblo, se disculpó públicamente con los familiares de víctimas de violencia política del año 2017, incluidos los de Juan Pablo Pernalete.

Villegas explicó que todo se generó a raíz de un informe titulado Víctimas fatales de la violencia política en Venezuela.

«Esta fue una investigación que yo realicé al frente de un equipo cuando estuve en el Ministerio de Comunicación e Información sobre las muertes del año 2017 ¿Tu te acuerdas de aquella entrevista que me hizo mi hermano Vladimir ese año que yo me molesté y lancé unas carpetas, me levanté y me reiteré? Esta era la información que yo pretendía comentar en esa entrevista, pero me ofusqué y yo quiero aprovechar tu programa para hacer públicas las disculpas que le pedí a mi hermano Vladimir; y luego disculparme con todas estas personas. Todas estas personas son personas fallecidas ese año», dijo en una entrevista por Venevisión.

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En este sentido explicó que en el informé hay víctimas fatales quemadas vivas, de linchamiento, de impacto por objeto, degollada, de guaya colocada en la vía pública, en viaducto Campo Elías, pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado, de sicariato, por barricadas, electrocutadas, víctimas que el Ministerio Público no describe como manifestantes y víctimas que manifestaban contra el gobierno.

«Aquí entre estas víctimas está Juan Pablo Pernalete. Yo quiero reiterar lo que hice por mis redes en su momento, expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar, comunicar, sobre estos casos incrementó su dolor, yo me disculpo», indicó.

«No les pido perdón. Lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón, de todas esas familias y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela. Yo no quiero un muerto más en mi país, no quiero un preso más. Yo quiero paz. Tengo hijos, familia. Yo no me voy a ir de este país, por eso estoy dando el paso de proponer mi nombre en la Defensoría porque siento que es el espacio en el que puedo contribuir a eso», concluyó