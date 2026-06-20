Exportaciones petroleras del país se dispararon luego del 3 de enero y alcanzaron esta cifra

Las exportaciones marítimas de petróleo crudo de Venezuela duplicaron su volumen comercializado durante el primer semestre de 2026, específicamente después del 3 de enero, según la firma especializada en inteligencia y análisis del transporte marítimo, Signal Ocean, que atribuyó este repunte a la reactivación y posterior flexibilización de las licencias energéticas emitidas por el gobierno de los EEUU.

El volumen mensual de los cargamentos transportados por mar escaló de 0,62 millones de barriles en enero a cerca de 1,5 millones de barriles hacia mediados de junio, según el cálculo basado en el promedio móvil de siete días. Esta progresión sostenida representa un incremento exacto del 144% y consolida una tendencia al alza durante seis meses consecutivos.

La serie de envíos registró su punto más alto a comienzos de mayo al superar la barrera de los dos millones de barriles diarios. Asimismo, el promedio acumulado en lo que va de 2026 se situó en torno a los 1,10 millones de barriles, una cifra que duplica los promedios anuales obtenidos en los periodos correspondientes a 2024 y 2025.

El informe de Signal Ocean detalla que el despegue inicial coincidió con la reactivación de los permisos norteamericanos para la actividad energética venezolana. El proceso adquirió una velocidad mucho mayor después del 10 de junio, fecha en la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) amplió el alcance de las nuevas licencias generales para gas, petróleo y minerales.

VITOL Y TRAFIGURA, ENCARGADOS DE CARGAMENTOS DE CRUDO

Las multinacionales Vitol y Trafigura comercializan actualmente los cargamentos de crudo en los mercados internacionales, según revela el documento técnico. En paralelo, la corporación de servicios tecnológicos SLB selló un acuerdo marco de largo plazo con Pdvsa para financiar y respaldar la modernización operativa junto al crecimiento productivo del país.

La plataforma de datos confirmó que Estados Unidos se posicionó como el comprador principal del crudo venezolano durante 2026 al absorber el 44,7% de todos los flujos registrados. India se ubicó en el segundo peldaño de la lista comercial con el 17,8%, mientras que el archipiélago de Bahamas concentró el 10,5% de los despachos.

Los operadores logísticos utilizaron buques de tipo Aframax para movilizar el 38% de las cargas totales observadas en los muelles de la nación. Los superpetroleros VLCC acapararon el 32% del transporte y los Suezmax cubrieron el 24%, un reparto que el estudio adjudica a la relevancia de las rutas marítimas de corta y mediana distancia en el Caribe.

El petróleo crudo representó el 92% de los embarques totales que zarparon desde las terminales venezolanas durante este ciclo de reactivación. El fuel oil completó el esquema de exportación energética al registrar el 8% restante de los despachos analizados por la firma de inteligencia naviera.

Signal Ocean sostiene que la recuperación de la producción venezolana impulsa las exportaciones petroleras globales de Sudamérica junto con los aportes comerciales de Brasil y Guyana.