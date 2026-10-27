Explosión de transformadores causó pánico en Valencia, vecinos hicieron cacerolazo ante constantes apagones

En medio de la crisis eléctrica que se está viviendo en el interior del país, una situación provocó pánico entre los habitantes de La Isabelica, estado Carabobo, cuando varios transformadores empezaron a explotar generando fuego.

Los hechos ocurrieron específicamente en el Sector 10. En videos divulgados en redes sociales se puede escuchar la incertidumbre y el pánico de los vecinos en medio de las explosiones provocadas por uno de los transformadores y la gran cantidad de chispas que generaba.

VALENCIA: Así estuvo la situación de la electricidad ayer en la noche en La Isabelica. Vecinos denuncian daños en sus electrodomésticos. El chavismo sigue jodiendo la calidad de vida de los valencianos. https://t.co/Tsh1so34nj — Carlos Graffe (@CarlosGraffe) October 27, 2026

Además, usuarios reportaron que solo este lunes se cortó la energía eléctrica en al menos cuatro ocasiones. De igual forma, vecinos denunciaron daños en sus electrodomésticos.

#URGENTE 12am Transformadores explotan en el sector 10 de la Isabelica por los severos y prolongados cortes eléctricos #Valencia Usuarios reportan que solo este lunes han cortado la energía eléctrica más de 4 veces. #ENDESARROLLO (video cortesía) https://t.co/izgsL7x8hf — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) October 27, 2026

Tras la explosión del transformador y seguido del posterior apagón en horas de la noche, se llevó a cabo un cacerolazo para exigir una solución a la crisis eléctrica que está afectando a diario la vida de las personas que habitan en dicha localidad.

El cacerolazo se extendió por varios sectores como Prebo, Valles de Camoruco, Trigal, Añil, Av. Bolívar, Trigaleña, entre otros.