Venezuela

Explosión de transformadores causó pánico en Valencia, vecinos hicieron cacerolazo ante constantes apagones

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Explosión

En medio de la crisis eléctrica que se está viviendo en el interior del país, una situación provocó pánico entre los habitantes de La Isabelica, estado Carabobo, cuando varios transformadores empezaron a explotar generando fuego.

Los hechos ocurrieron específicamente en el Sector 10. En videos divulgados en redes sociales se puede escuchar la incertidumbre y el pánico de los vecinos en medio de las explosiones provocadas por uno de los transformadores y la gran cantidad de chispas que generaba.

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Además, usuarios reportaron que solo este lunes se cortó la energía eléctrica en al menos cuatro ocasiones. De igual forma, vecinos denunciaron daños en sus electrodomésticos.

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Tras la explosión del transformador y seguido del posterior apagón en horas de la noche, se llevó a cabo un cacerolazo para exigir una solución a la crisis eléctrica que está afectando a diario la vida de las personas que habitan en dicha localidad.

El cacerolazo se extendió por varios sectores como Prebo, Valles de Camoruco, Trigal, Añil, Av. Bolívar, Trigaleña, entre otros.

 

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