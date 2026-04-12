Experto reveló cuál sería la pieza clave para rescatar la industria petrolera venezolana

La recuperación de la industria petrolera venezolana no será un proceso inmediato ni sencillo, según explicó el economista y exdirector de Petróleos de Venezuela (PDVSA), José Toro Hardy, quien se atrevió a revelar cuál sería la pieza clave en la reconstrucción del sector.

Para el experto, el renacimiento del sector energético nacional está intrínsecamente ligado a la apertura de capitales extranjeros y a una reestructuración profunda de la infraestructura existente, pasos claves para rescatar la producción.

En una reciente entrevista para el programa La Tarde de NTN24, Toro Hardy ofreció un diagnóstico severo sobre el estado actual del sector petrolero en el país.

«Venezuela ha experimentado una caída muy fuerte a lo largo de las últimas dos décadas. Nosotros deberíamos estar produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios y apenas estamos produciendo un millón», señaló el economista, evidenciando la brecha entre el potencial geológico del país y su realidad operativa.

EL FIN DEL ESTADO COMO ÚNICO INVERSOR

Para el experto, el modelo donde el Estado asumía la totalidad de los costos de exploración y explotación ha quedado en el pasado por falta de flujo de caja.

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La tesis central de Toro Hardy es que la recuperación dependerá fundamentalmente de las inversiones privadas, dado que el sector público no cuenta con los recursos necesarios para revertir el deterioro.

«Lo que necesitamos son inversiones y está claro que el Estado ya no está en condiciones de suplirlas», reiteró.

INFRAESTRUCTURA Y ACTORES INTERNACIONALES

A pesar del panorama crítico, Toro Hardy destacó que Venezuela aún posee la ventaja de contar con las mayores reservas de crudo del mundo y una infraestructura base que, aunque deteriorada por la falta de mantenimiento, es «inmensa». El reto reside en «arreglar» estos equipos mediante capital fresco.

En cuanto a quiénes podrían liderar este cambio, el experto mencionó que, además de Chevron, empresa que ha logrado mantener operaciones bajo el contexto político actual, el país necesita el regreso de gigantes como ExxonMobil o ConocoPhillips.

Para Toro Hardy, la confianza jurídica y la capacidad de estas corporaciones para inyectar capital serán los factores determinantes para mover la aguja de la producción nacional en los próximos años.