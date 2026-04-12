La recomendación de Superlano a la nueva defensora del pueblo y sus perlazos sobre el nuevo fiscal general

El dirigente político opositor, Freddy Superlano, aseguró que la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, debe visitar las cárceles del país como una de sus primeras acciones tras asumir este cargo.

«Una de las primeras acciones que debe hacer el defensor público del país es tocar las puertas de las cárceles del país, ver qué está pasando», comentó en entrevista a Venevisión.

Sobre el nuevo fiscal general, Larry Devoe, Superlano reconoció que no tiene expectativas y explicó sus razones.

«De él sí no tengo ningún tipo de expectativas. Hasta hace poco defendía en instancias internacionales al modelo gobernante y decía que en Venezuela no existían presos políticos. Entonces ahora uno se pregunta esto que decía, y ahora se aprueba una Ley de Amnistía para tratar asuntos de presos políticos. Es bien complejo», opinó.

El exdiputado consideró además que hay leyes por derogar, tal es el caso de la Ley Contra el Odio.

Una de las primeras acciones que debe hacer el Defensor Público del país es tocar las puertas de las cárceles del país… ¿Y el nuevo Fiscal General Larry Devoe?

De él si no tengo ningún tipo de expectativas. Hasta hace poco defendía en Instancias Internacionales al modelo… pic.twitter.com/HhEClN7Otw — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) April 12, 2026

ELECCIONES Y EL «NUEVO COLOR» OFICIALISTA

Por otra parte, Superlano respaldó la idea de que se renueve no solo la Presidencia con elecciones, sino también las gobernaciones, alcaldías y la AN.

«Estamos de acuerdo en que todos los poderes pasen por un proceso de relegitimación para la reconstrucción, la refundación de la República de los demás poderes públicos del país, del Estado», acotó.

También aseguró que bajo el nuevo mandato de Delcy Rodríguez, el oficialismo se ha ido desligando del rojo característico para apostar al azul.

«Se les olvidó (el rojo). Incluso hacen anuncios como ‘el 3 de enero se acabó con los factores extremistas’, algo así y yo no sé. ¿Por qué lo dicen? Porque se llevaron entonces a la persona que era más extremista del país y tratan de hacer un rebranding de esa imagen. Yo eso no lo critico, eso es bueno, lo que sí yo creo es que están pensando que los venezolanos han perdido la memoria», comentó Superlano.

Finalmente, Superlano consideró positivo que la libertad de expresión sea el «primer síntoma de cambio». «Que se comience a generar en un país y que ese primer síntoma no se convierta al final del día en una forma muy rara, sino lo más normal del día».