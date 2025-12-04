Venezuela

«Antes de hacer clic, piensa»: Alertan sobre una modalidad de estafa electrónica

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
DGCIM

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alertó sobre el peligro al que se exponen los usuarios al ingresar a enlaces desconocidos que hacen alusión a supuestos premios.

«La información engañosa es a través de promociones que les hacen a los usuarios en páginas web o mediante correos con la finalidad de que el usuario, al darle clic al enlace, le informan a la persona de que ganó un viaje, un crucero, un día en un spa o premios en bolívares o divisas», comentó la DGCIM en un video divulgado en sus redes sociales.

Leer Más

González
Dirigentes de AD en Amazonas renunciaron para apoyar a Edmundo González: «Los intereses del país están por encima»
Caraota Digital recibe el Mara de Oro 2025 por su trayectoria informativa
Edmundo González agradece al Centro Carter por mostrar actas del 28J en la OEA: «Representan la voluntad soberana»

LEA TAMBIÉN: ¿QUÉ PASARÁ CON LAS TAREAS ESCOLARES? EL ANUNCIO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE EMPEZARÁ A IMPLEMENTARSE EN LOS COLEGIOS

«La persona por ser una publicación llamativa hace clic y en ese momento la persona está dándole acceso a esa aplicación de suministrarle toda su información personal, incluyendo correos, claves, u otros datos de interés», alertó.

Por lo cual, reiteró el llamado de prevención. «Antes de hacer clic, piensa. Un solo descuido puede comprometer sistemas y equipos», añadió el organismo.

Además, acotó que «en tiempos donde la información viaja a la velocidad de un clic, un enlace desconocido puede ser la puerta de entrada a un ataque digital».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La insólita condena para el hombre que entregó las drogas a Matthew Perry que lo llevaron a la muerte
Caraota Show
Arrestaron a hombre que irrumpió en la casa del novio de Taylor Swift y sorprendió a todos cuando confesó el motivo
Caraota Show
¿Quién será el nuevo entrenador de la Vinotinto? Lo que reveló el presidente de la FVF
Deportes