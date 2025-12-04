«Antes de hacer clic, piensa»: Alertan sobre una modalidad de estafa electrónica

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alertó sobre el peligro al que se exponen los usuarios al ingresar a enlaces desconocidos que hacen alusión a supuestos premios.

«La información engañosa es a través de promociones que les hacen a los usuarios en páginas web o mediante correos con la finalidad de que el usuario, al darle clic al enlace, le informan a la persona de que ganó un viaje, un crucero, un día en un spa o premios en bolívares o divisas», comentó la DGCIM en un video divulgado en sus redes sociales.

«La persona por ser una publicación llamativa hace clic y en ese momento la persona está dándole acceso a esa aplicación de suministrarle toda su información personal, incluyendo correos, claves, u otros datos de interés», alertó.

Por lo cual, reiteró el llamado de prevención. «Antes de hacer clic, piensa. Un solo descuido puede comprometer sistemas y equipos», añadió el organismo.

Además, acotó que «en tiempos donde la información viaja a la velocidad de un clic, un enlace desconocido puede ser la puerta de entrada a un ataque digital».