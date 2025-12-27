Experto advierte que bloqueo a buques petroleros terminará afectando el abastecimiento interno de gasolina

El economista y profesor universitario, Rafael Quiroz, advirtió que el bloqueo impuesto por Donald Trump a buques petroleros que se movilizan hacia o desde Venezuela terminarán afectando el abastecimiento y suministro de gasolina en el país.

El también analista experto en petróleo indicó que la medida unilateral tomada por los EEUU, priva a la industria petrolera nacional de importaciones de algunos condensados y diluyentes que se usan para mezclar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco y producir el blend Merey 16 que se exporta y también abastece de gasolina al mercado interno.

Así lo explicó Quiroz en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, donde también recordó que el petróleo ha sido, es y seguirá siendo la «médula espinal» de la economía nacional.

«No hemos podido ´despetrolizar´ nuestra economía ni el mismo ingreso fiscal», precisó.

Asimismo, criticó las políticas de Donald Trump quien pretende volver a la época donde EEUU y los países desarrollados, consumidores y demandantes de petróleo que «manejaban todas las etapas de la industria petrolera mundial a su antojo».

En este sentido, señaló que ese tiempo llegó a su fin con el nacimiento de la Opep en 1960.

«Hoy el comercio mundial de los hidrocarburos ha cambiado. Y está definido por otras reglas y pautas, que dejaron atrás la época cuando las transnacionales mantenían una hegemonía total del petróleo; hoy tienen que someterse a la producción petrolera y la exportación de los países que tenemos las reservas petroleras mundiales», expuso el experto.

ADVIRTIÓ TAMBIÉN POSIBLE «DESBORDAMIENTO DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO»

Quiroz considera que el bloqueo de EEUU puede a la larga afectar la producción de gasolina en el país, si hay retrasos en las importaciones de combustible e incluso algunos aditivos de la gasolina, diluyentes como el condensado, como la misma nafta.

Ante esta situación pudiera ocurrir un «desbordamiento de terminales de almacenamiento» y también de depósitos de inventarios, de llenaderos, porque llega un momento en que queda colmada y desbordada su capacidad.

Para el experto esto deriva en un problema existencial para la industria petrolera nacional pues se vería obligada a tener que apelar deliberadamente a disminuir la producción para poder controlar la situación.