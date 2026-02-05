Exigen a España extraditar a hombre que ‘quemó vivo’ a Orlando Figuera en protestas de 2017

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, exigió este jueves que el Gobierno de España extradite a un hombre acusado de un homicidio cometido durante las protestas antigubernamentales de 2017. En ese momento, quemaron vivo a Orlando Figuera que falleció dos semanas después.

«Me sentiré profundamente feliz cuando el Gobierno de España cumpla con el derecho internacional, con las leyes internacionales y las leyes de extradición y nos devuelva a ese homicida para que sea juzgado en un tribunal venezolano», indicó Rodríguez en medio del debate de la primera discusión del proyecto de ley de amnistía.

Es preciso destacar que las autoridades venezolanas han solicitado en varias oportunidades a España la extradición de Enzo Franchini, quien fue acusado de quemar vivo a Figuera.

Figuera, de 22 años, falleció el 4 de junio de 2017, dos semanas después de haber sufrido quemaduras en medio de una protesta antichavista. La Fiscalía de Venezuela alegó que el joven fue «golpeado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes».

Además explicó la Fiscalía en ese momento, que Figuera se encontró con un sujeto con el que había tenido un altercado anteriormente.

De acuerdo a las autoridades venezolanas, el acusado agredió a Figuera con un arma blanca ocasionándole una herida. «Y comenzó a gritar a los manifestantes que estaban cerca que ‘este estaba robando’ para que la multitud lo agrediera física y verbalmente».

Posteriormente, el joven «recibió varias heridas con armas blancas y una persona le roció gasolina y lo prendió en fuego».

ENZO FRANCHINI DETENIDO EN ESPAÑA

En julio de 2019, un juez de la Audiencia Nacional española decretó prisión provisional y sin fianza para el venezolano Enzo Franchini Oliveros, detenido en España y reclamado por Venezuela por este hecho.

Un año después, esta solicitud quedó paralizada luego de que la Fiscalía del país europeo argumentara que el venezolano corría el riesgo de que se le vulneraran sus derechos humanos, en caso de ser enviado a Venezuela.