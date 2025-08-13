Excarcelaron con medidas cautelares a la activista Martha Grajales

Antonio González, esposo de la activista de derechos humanos de la ONG Surgente, Martha Lía Grajales, informó que recibió una medida sustitutiva a la privativa de libertad, luego de su detención el pasado viernes.

«Quiero agradecer a toda la gente que se movilizó dentro y fuera de Venezuela; a la solidaridad que se activó con la lucha de Martha Lía por la libertad de los muchachos que están arbitrariamente detenidos después de las protestas postelectorales del 28 de julio. Sin la solidaridad de toda esa gente, dentro y fuera de Venezuela, esa medida no hubiera ocurrido», dijo en un video divulgado en redes sociales.

«Se trata de una experiencia importante que nos invita a reflexionar como con la capacidad de movilización de tanta gente hay posibilidad de éxito para las luchas por los derechos humanos», añadió.

ENFRENTARÁ SU JUICIO EN LIBERTAD

Antonio González alertó que a pesar de esta medida Martha Lía Grajales sigue llevando un proceso judicial en su contra.

«Sigue juzgada por los delitos que no cometió, tres delitos gravísimos como son la conspiración, la incitación al odio y asociación para delinquir», informó.

«Quiero subrayar que Martha Lía tuvo un proceso de desaparición forzada de corta duración. Fue incomunicada hasta el día de ayer. Además se desató una campaña en medios de comunicación que criminalizaron muchos de los derechos humanos en Venezuela», añadió.

Finalmente, aclaró que durante la detención no recibió ningún mal trato. «Quiero reconocer que según me informó Martha Lía, durante todo el proceso de reclusión en los dos lugares donde estuvo la trataron con dignidad y respeto».