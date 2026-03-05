Excarcelaron con medidas cautelares a joven que se viralizó tras derrumbar estatua de Chávez en Falcón, piden que se le aplique la amnistía

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó este miércoles que Jobani Romero, joven que se hizo viral por derrumbar estatua de Hugo Chávez en Falcón tras los hechos irregulares de las elecciones del 28 de julio, se encuentra en libertad con medidas cautelares.

«Hoy confirmamos que el joven Jobani Romero, detenido en agosto de 2024 luego de protestar contra el fraude electoral del 28 de julio derribando una estatua de Chávez en Coro, estado Falcón, fue excarcelado con medidas cautelares de presentación», indicó el organismo.

En tal sentido, explicó que su excarcelación ocurrió en julio de 2025. Sin embargo, él se mantuvo «en silencio» por «temor a represalias»

«Jobani siguió cumpliendo con medidas cautelares», señaló el Comité.

EXCARCELADO | Hoy confirmamos que el joven Jobani Romero, detenido en agosto de 2024 luego de protestar contra el fraude electoral del 28 de julio derribando una estatua de Chávez en Coro, #Falcon, fue excarcelado con medidas cautelares de presentación. Desde julio 2025 y en… pic.twitter.com/Kb1pbRO05B — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) March 4, 2026

«Exigimos que se le aplique de forma inmediata la Ley de Amnistía a este joven símbolo de la rebelión popular venezolana, que luchó contra la usurpación dictatorial de la soberanía popular y la democracia. Exigimos libertad plena e incondicional para Jobani Romero», añadió.

Asimismo, el Comité expresó que pronto «se darán detalles sobre su vida, su situación actual, su detención y posterior excarcelación. Toda su emblemática historia».

De igual forma, el abogado Joel García celebró la excarcelación de Romero en sus redes sociales. «El silencio se rompe con esperanza. Jobani Romero vuelve a sentir el aire de libertad en Falcón. Aquel que se atrevió a desafiar la sombra con sus propias manos, hoy camina bajo el sol. Que su valentía sea el eco que anuncie tiempos mejores. ¡Fuerza, Jobani!».