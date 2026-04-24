Excarcelaron al militar Diego Espín, lo acusaban de entregar copias de las actas electorales a la oposición en Táchira

El coronel Diego Espín Trini, oriundo del estado Táchira, habría quedado en libertad luego de estar detenido desde el pasado 2 de agosto de 2024.

Espín se encontraba recluido en el Destacamento 211 de la GNB de Santa Ana y enfrentaba cargos por haber entregado las copias de las actas electorales a la dirigencia opositora, como lo establece la ley electoral. En ese momento, se desempeñaba como director del Liceo Militar Jáuregui. La información sobre su excarcelación la dio a conocer el diario La Nación, así como otros medios locales.

De acuerdo con la información difundida, se le imputaron delitos de divulgación y suministro de datos, acceso indebido, asociación para delinquir, conspiración y traición a la patria.

En 2025, el militar empezó a sufrir problemas de salud, específicamente varios episodios de crisis hipertensivas que derivaron en un accidente cerebro vascular isquémico (ACV).

Por la misma causa tenían detenidas a dos mujeres de la directiva del Consejo Nacional Electoral en Jáuregui, quienes también quedaron en libertad.

Por el caso, solo queda detenida la teniente del Ejército Johana Bermúdez, quien permanece en el Centro Penitenciario de Occidente, mejor conocido como la cárcel de Santa Ana.