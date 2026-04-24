Nuevos detalles salen a la luz: Revelaron los problemas de salud que tendría Tareck El Aissami y dónde está detenido

En medio del juicio PDVSA-Cripto han salido a la luz nuevos detalles sobre Tareck El Aissami y su estado de salud que ha quedado evidenciado en las primeras audiencias ante un juez.

«Está recluido en el Rodeo I. Incluso, presos políticos liberados recientemente habrían confirmado haberlo visto allí», reveló el medio Araguaney News.

El abogado y exfiscal Zair Mundaray confirmó que El Aissami llegó a la primera audiencia de su juicio el lunes, 20 de abril, en silla de ruedas. «Esta audiencia terminó aproximadamente a la 1 de la madrugada», añadió.

Tras dos años de incertidumbre sobre su paradero, Araguaney News confirmó que el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami estaría recluido en la cárcel de Rodeo I. Fuentes señalan que su estado de salud es delicado y que ha llegado a audiencias judiciales en silla de ruedas… pic.twitter.com/amYEzeXAcw — Araguaney News (@araguaneynews1) April 23, 2026

Asimismo, confirmaron sus problemas de salud. «El miércoles, 22 de abril, llegó a su segunda audiencia, cargado en hombros por dos funcionarios. Esta audiencia terminó a las 9 de la noche. Además, nos confirma nuestra fuente que tiene una hernia discal en la columna, lo que explica la pérdida de peso, masa muscular y los fuertes dolores que estaría padeciendo».

«Ha solicitado atención médica y se la han negado. Ya todos los abogados hicieron su primera intervención, sin ni siquiera haber visto el expediente y han solicitado la anulación del juicio», detallaron.

Por su parte, Mundaray denunció una serie de irregularidades con respecto a este juicio. «Tarek Wiliam Saab instruyó a sus fiscales de confianza (vinculados a todo tipo de atropellos, Farik Mora y Eddie Rodríguez) a generar todas las violaciones posibles al debido proceso que fueron convalidadas por la Sala Penal a cargo de Elsa Gómez».

#TRAMPA Lo que viene ocurriendo en el juicio del caso PDVSA-CRIPTO pone en evidencia que probablemente los operadores de justicia son tan corruptos como El Aisami y su círculo íntimo. @TarekWiliamSaab instruyó a sus fiscales de confianza (vinculados a todo tipo de atropellos,… — Zair Mundaray (@MundarayZair) April 23, 2026

Detalló que durante la última audiencia todo el recinto estaba tomado por funcionarios del Sesma y DGCIM. «Los defensores designados concluyeron sus argumentos, todos solicitaron la nulidad del proceso argumentando graves violaciones al debido proceso».

«Tarek El Aisami por primera vez se dirigió al resto de los detenidos, les dijo que iban a salir de esa situación y luego iban a perdonar a quienes les han perseguido», contó.

«La abogada de El Aisami reveló que tiene un trombo en una de sus piernas y un problema por una hernia discal mal operada que le impide caminar, ayer llegó sin la silla de ruedas pero cargado por funcionarios del Sesma. Una particularidad es que incluso para ir al baño le ponen una capucha. Su defensa además dio un mitin político señalando que Tarek había sido traicionado por la revolución por sus capacidades políticas, algunos aplaudieron, la mayoría no, lo que denota la división entre los acusados», aseveró.

Para finalizar, señaló que el proceso seguirá este viernes a partir de las 10 de la mañana.

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN

La trama Pdvsa-Cripto implicó la reventa ilícita de petróleo usando plataformas financieras para custodiar divisas y lavar fondos a través de intermediarios en Asia, beneficiando a figuras como Tareck El Aissami, Samark López y los hermanos De Grazia.

El esquema, que incluyó a Compass Bank (banco en Dominica propiedad de los De Grazia) y el uso de criptomonedas para burlar sanciones, generó una pérdida estimada de 23 mil millones de dólares a la estatal petrolera.

El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

Entre los cargos imputados para los involucrados en el caso se encuentran: Traición a la patria y legitimación de capitales, apropiación de fondos, lavado de activos.

LAS CARAS DEL DESFALCO

La trama de corrupción que escandalizó a todo el país tiene caras conocidas; unas más cercanas a las esferas del Alto Gobierno y otros conocidos empresarios y banqueros.

El exdiputado Hugbel Roa y el exsuperintendente Sunacrip, Joselit Ramírez, fueron las primeras caras conocidas en la primera fase de detenciones por el caso en 2023.

En la segunda fase el 9 abril de 2024 se sumaron el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas, Simón Zerpa y el empresario Samark López.

Días después, el 19 de ese mismo mes entran en escena los conocidos hermanos De Grazia, quienes fueron detenidos tras ser vinculados a la trama.

Los empresarios son provenientes de una familia de italianos que se estableció en el estado Bolívar y que con los años expandieron sus negocios por varios puntos de Venezuela.

Eran conocidos por sus cadenas de restaurantes en Miami, EEUU. Con el paso del tiempo se convirtieron en banqueros nacionales; puestos que usarían para participar en la trama de corrupción junto a El Aissami y Samark López, entre muchos otros.