Venezuela

María Corina y Edmundo González dicen que «trabajan para una revisión» del TPS en EEUU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Cortesía

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González se pronunciaron este viernes sobre la revocación del estatus de protección temporal (TPS) en Estados Unidos, que dejará en estado de vulnerabilidad a unos 600.000 migrantes venezolanos.

Contents

La Administración de Donald Trump ordenó levantar el TPS para los venezolanos. Luego de que unos 350.000 migrantes perdieron la protección hace unas semanas, este sábado se sumarán otras 250.000 personas en la misma situación.

Leer Más

Familiares denuncian graves condiciones de higiene en la cárcel de Tocuyito, habría un brote de varias enfermedades
Elecciones en EEUU: Encuesta reveló el candidato presidencial que ganaría el voto hispano en Florida
La contundente declaración de Trump sobre «eliminar» al líder ‘supremo de Irán’, Ali Jameneí

Ante este escenario, los opositores venezolanos manifiestan su «preocupación» sobre lo ocurrido con el TPS. «Afectará a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que en 2021 recibieron dicho beneficio en Estados Unidos», añadió.

«Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Los hemos solicitado a la administración y al Congreso estadounidenses a través de distintas gestiones», dijeron los opositores.

«ESTÁ SITUACIÓN DEBE CESAR»

El comunicado, firmado por Machado y González, sostuvo que «esta situación de angustia, incertidumbre y riesgo constante debe cesar». «Este fue el mandato que recibimos en las elecciones del 28 de julio», acotaron.

A la vez que pidieron reevaluar lo ocurrido con el TPS, los opositores afirmaron que su objetivo es que «todos los venezolanos puedan regresar voluntariamente». Así pues, podrán «estar protegidos dentro de su propio país».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 250.000 VENEZOLANOS PERDERÁN EL TPS ESTE 7NOV: ¿QUÉ PASARÁ AHORA Y CUÁLES SON LAS OPCIONES?

Comunicado de Machado y González

«Ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado. Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar con un gobierno democrático», agregaron.

El TPS es una protección que permite que los migrantes trabajen y tengan una condición legal en Estados Unidos. Este permiso tiene un tiempo determinado y está enfocado en personas originarias de países afectados por crisis políticas o desastres naturales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Excarcelaron al hijo de la ex presa política Yenni Barrios, salió de prisión tras la muerte de su madre
Venezuela
Expríncipe Andrés es citado ante el Congreso de EEUU por su relación con Jeffrey Epstein
EEUU
¿Frío o calor para sanar las lesiones? La ciencia respondió
Tendencias