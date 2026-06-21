Excarcelaron al general de brigada Jackson Gutiérrez, estaba detenido desde el 29Jul de 2024

Las autoridades venezolanas excarcelaron al general de brigada de la Aviación Militar Bolivariana, Jackson Gutiérrez, quien cumplía prisión en el centro penitenciario de Yare, informó el sábado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

El jefe militar permaneció en cautiverio durante un año y diez meses tras una convocatoria oficial. La Comandancia General de la Aviación citó a Gutiérrez el pasado 29 de julio de 2024, lugar al que el uniformado asistió de forma totalmente voluntaria antes de que ejecutaran su detención.

#20Junio Fue excarcelado el GB Jackson Gutiérrez, quien se encontraba recluido en el complejo penitenciario de Yare. ¡Bienvenido a la libertad!#LibertadParaLosPresosPoliticos#QueSeanTodos#DerechosHumanos#Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/5lEBdJ2eTt — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 20, 2026

El Teniente Carlos Cancines denunció a través de su cuenta de Instagram que el sistema de justicia no juzgó al militar durante todo ese tiempo. Los tribunales, explicó, ni siquiera presentaron cargos formales en su contra ni avanzaron con un proceso judicial institucional.

Señaló que custodios mantuvieron al general Jackson Gutiérrez incomunicado inicialmente en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta. Posteriormente, los cuerpos de seguridad ordenaron su traslado hacia la cárcel de Yare III y luego lo movilizaron hasta Yare II.

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Los abogados defensores del general de brigada activaron mecanismos legales durante el encierro para lograr su libertad. El equipo jurídico solicitó formalmente a las autoridades competentes la inclusión del piloto militar en los beneficios de la Ley de Amnistía.

Cancines defendió públicamente la trayectoria del funcionario y aseguró textualmente que «el general Jackson Gutiérrez es un oficial con una carrera intachable, el mejor de su promoción».

Tras esta prolongada reclusión sin juicio legal, el uniformado de la Aviación ya se encuentra fuera de prisión. No obstante, se desconoce bajo qué condiciones se dio su salida de la cárcel.