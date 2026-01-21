Excarcelaron a Marino Mendoza, trabajador de la Embajada de Argentina que estuvo más de un año detenido

Las autoridades venezolanas excarcelaron este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de pasar encarcelado más de un año.

Elisa Trotta, activista venezolana radicada en Argentina, informó en sus redes sociales sobre la excarcelación de Mendoza. Precisó que el chofer estaba detenido en El Helicoide, centro penitenciario en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de todos los presos políticos», apuntó Trotta.

Informamos que Marino Antonio Mendoza, venezolano y trabajador de la Embajada de Argentina en Caracas, fue excarcelado. Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de… pic.twitter.com/oMdEL3bkVk — Elisa Trotta (@EliTrotta) January 21, 2026



Mendoza habría salido de los calabozos en la mañana de este 21 de enero, aunque no hay detalles sobre las circunstancias de su excarcelación. Cabe destacar que numerosos presos políticos, aunque fueron sacados de las cárceles, mantienen estrictas medidas cautelares.

CASO DE MENDOZA

Mendoza estaba privado de libertad desde el 12 de diciembre de 2024, cuando funcionarios lo capturaron en su casa en La Pastora. Apenas cuatro días antes, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en la frontera venezolana.

El chofer trabajó con distintos embajadores y equipos diplomáticos, de acuerdo al medio Clarín. También se encargaba de cuidar la cerca del perro del ex encargado de negocios de Mauricio Macri, en Caracas, Eduardo Porretti.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DENUNCIARON QUE FUNCIONARIOS POLICIALES INTENTARON QUITAR PANCARTA POR LOS PRESOS POLÍTICOS EN LA ENTRADA DE LA UCV

Distintos trabajadores de la Embajada han manifestado su cariño por Mendoza y hablaron bien de su trabajo. La familia del chofer pidieron en varias ocasiones a la Cancillería de Argentina que se ocuparan de su caso.