Excarcelaron a las jóvenes que habían sido condenadas por estampar una franela en Mérida

Las jóvenes Rocío Rodríguez y Génesis Pabón, quienes fueron condenadas a pasar 10 años en prisión por estampar una franela con la caída de una estatua de Hugo Chávez, fueron excarceladas este jueves.

La ONG Realidad Helicoide informó en sus redes sociales sobre las excarcelaciones de las jóvenes. Pabón y Rodríguez, que estaban detenidas en el estado Mérida, habrían recibido medidas cautelares.

«Las excarcelaciones parciales no son un favor. Son una obligación del Estado frente a crímenes que nunca debieron ocurrir», apuntó la ONG, a la que alertó de que todavía hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela.

#URGENTE | Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación de las presas políticas: Rocío Rodríguez.

Génesis Pabón. Las excarcelaciones parciales no son un favor.

— Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 16, 2026



La excarcelación de las jóvenes se dio una semana después de que las autoridades venezolanas anunciaron liberaciones masivas. Sin embargo, poco más de 100 presos políticos salieron de las cárceles.

CASO DE LAS JÓVENES

Rocío Rodríguez y Génesis Pabón fueron detenidas el 16 de agosto de 2024 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las autoridades las acusaron de estampar una franela con una foto de las protestas postelectorales de ese año.

Aunque las jóvenes aseguraron que fueron contadas por los policías que, haciéndose pasar por civiles, les pidieron estampar las franelas. Cuando iban a entregar el pedido, fueron detenidas sin mayores explicaciones.

El Tribunal Tercero de Primera Instancia de Control extensión El Vigía condenó a las jóvenes a 10 años en prisión por «incitación al odio». Pasaron más de un año encarceladas.

El exfiscal Zair Mundaray informó que el 9 de enero fue anulada la sentencia condenatoria de las jóvenes, puesto que no tenía fundamento. Sin embargo, se mantuvieron detenidas a la espera de un nuevo juicio hasta este viernes.