Venezuela

Excarcelaron a las jóvenes que habían sido condenadas por estampar una franela en Mérida

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Las jóvenes Rocío Rodríguez y Génesis Pabón, quienes fueron condenadas a pasar 10 años en prisión por estampar una franela con la caída de una estatua de Hugo Chávez, fueron excarceladas este jueves.

Contents

La ONG Realidad Helicoide informó en sus redes sociales sobre las excarcelaciones de las jóvenes. Pabón y Rodríguez, que estaban detenidas en el estado Mérida, habrían recibido medidas cautelares.

Leer Más

María Corina habló del video viral al terminar el debate: ¿Por qué no le quiso levantar la mano a los otros candidatos?
«El adversario está en Miraflores»: Oposición pide «fortalecer la unidad» tras señalamientos de Leopoldo López
Murió en Apure a los 117 años Santiago Vicente Landaeta, el hombre más longevo del país

«Las excarcelaciones parciales no son un favor. Son una obligación del Estado frente a crímenes que nunca debieron ocurrir», apuntó la ONG, a la que alertó de que todavía hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela.


La excarcelación de las jóvenes se dio una semana después de que las autoridades venezolanas anunciaron liberaciones masivas. Sin embargo, poco más de 100 presos políticos salieron de las cárceles.

CASO DE LAS JÓVENES

Rocío Rodríguez y Génesis Pabón fueron detenidas el 16 de agosto de 2024 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las autoridades las acusaron de estampar una franela con una foto de las protestas postelectorales de ese año.

Aunque las jóvenes aseguraron que fueron contadas por los policías que, haciéndose pasar por civiles, les pidieron estampar las franelas. Cuando iban a entregar el pedido, fueron detenidas sin mayores explicaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: ASÍ REACCIONÓ LA HIJA DE EDMUNDO GONZÁLEZ TRAS VER A SU ESPOSO POR PRIMERA VEZ LUEGO DE UN AÑO DETENIDO

El Tribunal Tercero de Primera Instancia de Control extensión El Vigía condenó a las jóvenes a 10 años en prisión por «incitación al odio». Pasaron más de un año encarceladas.

El exfiscal Zair Mundaray informó que el 9 de enero fue anulada la sentencia condenatoria de las jóvenes, puesto que no tenía fundamento. Sin embargo, se mantuvieron detenidas a la espera de un nuevo juicio hasta este viernes.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Los destrozos que dejó la nueva rotura de una tubería en El Hatillo
Venezuela
Las autoridades del estado de Washington (EEUU) confirmaron que los restos óseos hallados en una playa hace casi dos décadas pertenecen a Clarence Edwin Asher, exalcalde de la pequeña ciudad de Fossil, en Oregón. 
El impactante hallazgo de los restos de un alcalde en playa de EEUU: fue reportado desaparecido hace 20 años
EEUU
Estados Unidos informó la detención de cuatro personas y la incautación de más de una tonelada de cocaína durante una operación antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, en un nuevo golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región.  
Guardia Costera de EEUU incautó más de una tonelada de cocaína, esta es la impresionante cifra en la que está valorada
EEUU