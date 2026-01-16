VIRAL: Así reaccionó la hija de Edmundo González tras ver a su esposo por primera vez luego de un año detenido

Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, confirmó este viernes que logró ver a su esposo Rafael Tudares por primera vez tras más de un año detenido.

En ese sentido, acotó que el encuentro duró 25 minutos y ocurrió en la cárcel del Rodeo I.

«Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nuestro primer contacto y conversación desde el 7 de enero de 2025. Fui notificada a la medianoche del jueves, 15 de enero, por funcionarios del Rodeo I (SESMAS), que Rafael está, en efecto, en ese centro de detención. Así, finalmente, me lo reconocieron hoy», indicó en sus redes.

Asimismo, destacó que su esposo está en una grave situación de detención arbitraria.

«No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo. Fue un momento muy duro el que viví hoy. Nos vimos y pudimos charlar en esos escasos 25 minutos, divididos por un vidrio blindado», comentó.

González sostuvo que fueron muchas emociones las que vivió este viernes y que todavía está procesando. Incluso en redes se viralizó un video en el que se observa a Mariana llorando tras salir del Rodeo.

«Luego de tanto tiempo sin información, ese instante fue un alivio y, al mismo tiempo, un recordatorio doloroso: nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada, puede estar bien», dijo.

Por primera vez, permitieron visitar al yerno del presidente electo Edmundo González, Rafael Tudares, tras más de un año preso sometido a desaparición forzada. pic.twitter.com/igjJRMMLzs — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 16, 2026

RAFAEL TUDARES EN LA CÁRCEL

También acotó que vio a Rafael Tudares «bastante afectado física y emocionalmente».

«La incomunicación y la separación de sus hijos, no son condiciones humanas para ninguna persona, sea quien sea. Mi esposo es inocente. No ha cometido delito alguno. Con el corazón en la mano y lágrimas que todavía no puedo contener, pido que lo devuelvan a su casa. No lo solicito desde la política ni desde el conflicto: lo pido como esposa y madre, desde mi anhelo más auténtico por paz y libertad», manifestó.

Resaltó que Rafael Tudares necesita salir de esa situación a la que está siendo sometido. «Basta ya de tanto ensañamiento contra él. Solo pido humanidad, justicia, dignidad y respeto por sus derechos humanos. Que este encuentro que tuvimos hoy, no sea solo una fe de vida, una visita, sea también, Dios mediante, un paso más hacia su libertad y hacia la reunificación de nuestra familia», expresó.