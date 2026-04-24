Excarcelaron a dos militares acusados de entregar actas electorales del 28 de julio, estos son los detalles

La teniente del Ejército, Johanna Bermúdez, fue excarcelada en la noche del jueves luego de pasar casi dos años detenida en el estado Táchira por, supuestamente, entregar copias de las actas electorales en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

La ONG Foro Penal informó de la excarcelación de la teniente y dio detalles de su situación. Bermúdez fue excarcelada junto al coronel Diego Bautista Espín Trini, un caso que trascendió al mediodía de este mismo jueves.

Bermúdez y Espín fueron absueltos de los delitos de conspiración, asociación para delinquir, traición a la patria y retardo y omisión intencional de funciones. Mientras tanto, fueron condenados por divulgación de datos y acceso indebido.

«Se les otorgó medida cautelar sustitutiva de privación de libertad», detalló la ONG en sus redes sociales. La defensa de los militares estuvo en manos de Alfredo Contreras, Omar Silva y Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en Táchira.

Confirmamos la excarcelación de la teniente JOHANNA BERMÚDEZ y del coronel DIEGO BAUTISTA ESPIN TRINI la noche de ayer 23 de abril 2026. Fueron absueltos de los delitos de:

▪️ Conspiración

▪️ Asociación para delinquir

▪️ Traición a la patria

▪️ Retardo y omisión intencional de… pic.twitter.com/6JwNCfjAc5 — Foro Penal (@ForoPenal) April 24, 2026

EL CASO DE LOS MILITARES

Espín se desempeñaba como director del liceo militar, mientras que Bermídez era auxiliar de sala de operaciones de la institución. Ambos militares, trabajadores del Liceo Militar Jáuregui, eran procesados por la misma causa.

De acuerdo a reportes extraoficiales, los militares entregaron las actas electorales a la dirigencia opositora, tal como establece la Ley Electoral. Fueron detenidos unos pocos días después del proceso electoral.

Espín se encontraba recluido en el Destacamento 211 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Santa Ana, en donde sufrió varios episodios de crisis hipertensivas y un accidente cerebro vascular isquémico (ACV). Bermúdez también estuvo recluida en este mismo lugar.

Por la misma causa tenían detenidas a dos mujeres de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Jáuregui, quienes también quedaron en libertad.

Esta misma semana también fue excarcelado José de Jesús Gámez Bustamante, quien llevaba más de 11 años detenido sin juicio. Junto a Bermúdez, Espín y el capitán Carlos Pena, son cuatro los militares que han salido de prisión en los últimos días.