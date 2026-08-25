EN VIDEO: Hallaron el cuerpo de una niña en los escombros de la OPPE-27 a dos meses de los terremotos

A dos meses de los terremotos del 24 de junio, voluntarios en La Guaira siguen rescatando cuerpos entre los escombros de los edificios colapsados.

Precisamente la noche de este lunes, el cuerpo de una niña fue hallado en la OPPE-27, según confirmaron los familiares y vecinos a la periodista Maryorín Méndez.

Asimismo, la comunicadora indicó que los voluntarios y rescatistas esperan llegar al estacionamiento de este edificio porque se presume hay varios vehículos con cuerpos de personas adentro.

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BALANCE TRAS LOS TERREMOTOS

Cuando se cumplen dos meses del doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio, el gobierno nacional publicó un nuevo balance de fallecidos.

El número de muertos aumentó a 6.509, así lo informó la noche de este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De esta manera, se suman 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.

Rodríguez indicó en su balance que 6.462 personas fueron rescatadas a raíz de los terremotos de 7,2 y 7,5 que devastaron especialmente La Guaira. Y que afectaron seriamente la capital Caracas, así como los estados Aragua, Carabobo y Falcón.

Hasta ahora han sido atendidas en hospitales un total de 226.696 personas, 140.338 más en comparación con el balance del pasado 17 de agosto.

Sobre los escombros recogidos, se contabilizan 600.790,90 toneladas.

El número de viviendas entregadas se mantiene en 335. Mientras que el de inmuebles residenciales inspeccionados subió a 60.785, de los cuales 11.001 tienen daños de «alto riesgo».