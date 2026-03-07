Excarcelan a presa política con nacionalidad española quien pasó más de siete años detenida

La presa política con nacionalidad española, Ángela Expósito, fue excarcelada este viernes tras pasar más de siete años en prisión, acusada de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.

A pesar de que el medio español El Mundo afirmó que a Expósito la liberaron bajo la Ley de Amnistía, advirtieron le dictaron medidas cautelares, que le impiden contar su historia.

La hispanovenezolana, estaba recluida en El Helicoide, luego de que la sentenciaron a 24 años de prisión por su supuesta participación en el atentado de los drones contra Nicolás Maduro, registrado en la Av. Bolívar de Caracas el 4 de agosto de 2018.

CREADORA DE LA ONG FUNDANIMAL

Expósito había creado la organización Fundanimal, en la que cuidaba de perros y mascotas de otros presos políticos, incluidos los canes de Óscar Pérez, quien murió a inicios de 2018 junto a su grupo de «rebeldes» en una operación del gobierno de Maduro.

A esta bióloga de 60 años, una profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar y activista de los derechos de los animales, en agosto de 2022 la condenaron a 24 años de prisión por terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, el Tribunal de Casación ratificó la condena, según reseñó el mencionado medio español.

De esta forma, el gobierno venezolano ha liberado en lo que va de año a cuatro rehenes nacidos en España y a 11 ciudadanos hispanovenezolanos, por lo que todavía permanecen en prisión cinco presos ibéricos: María Auxiliadora Delgado Taborsky, desde 2019, cuya familia espera su liberación desde hace días; el comerciante Jorge Alayeto; Karen Hernández (desde 2020); el estudiante Fernando Noya (desde 2020) y el empresario Uaiparu Güerere, preso también desde 2023 en la prisión de El Rodeo.

Al listado de españoles, certificado previamente por el Foro Penal, se han sumado en los últimos días al menos dos casos más.