Excarcelan a empresario ecuatoriano detenido por «terrorismo», dice Foro Penal

El preso político Luis Oswaldo Landázuri León, empresario ecuatoriano de 43 años, fue excarcelado este jueves luego de casi 20 meses de detención en Venezuela, acusado de terrorismo por estar presuntamente vinculado a una página web de recolección de fondos para que Estados Unidos «invadiera» el país, informó la ONG Foro Penal.

«Excarcelado el preso político Luis Oswaldo Landázuri León, empresario ecuatoriano de 43 años, quien fuera detenido arbitrariamente el 25 de septiembre de 2024», dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje en X.

#14My Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de LUIS LANDAZURI, ciudadano ecuatoriano quien había sido arbitrariamente detenido el 25/09/2024.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/Inis7pVimL — Foro Penal (@ForoPenal) May 14, 2026

Se encontraba en la cárcel de Yare II, estado Miranda (norte), y los delitos que le imputaron fueron «terrorismo, financiamiento del terrorismo y promoción o incitación al odio por estar presuntamente vinculado con la operación ‘Ya casi Venezuela'», dijo a EFE Gonzalo Himiob, también director y vicepresidente de la ONG.

‘Ya casi Venezuela’ era una página impulsada, entre otros, por el empresario militar estadounidense Erik Prince y buscaba reunir 10 millones de dólares para «el restablecimiento de la democracia» en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en los comicios del 28 de julio de 2024 sin que el árbitro electoral publicara los resultados desagregados de la elección.

Landázuri vivía desde 2022 en Venezuela, donde trabajaba prestando servicios de agua y energía a mineros de la población de Guasipati en el estado Bolívar (fronterizo con Brasil), según una nota de la ONG en su web.

EL CASO DE LANDÁZURI

Su caso, entre muchos otros, comenzó a saltar a la palestra este año en medio de los anuncios de liberaciones del Gobierno y la Ley de Amnistía para presos políticos.

El pasado enero, la politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la fundación ‘Yo te apoyo Venezuela’ en Ecuador y miembro del partido político Voluntad Popular, contó a EFE desde una actividad en Quito, que Landázuri «estuvo cinco días bajo custodia directa» del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

En ese periodo, prosiguió, «fue presionado para firmar un documento falso en el que se le atribuía haber sido enviado desde Ecuador para financiar actividades terroristas y conspirativas, acusaciones que él negó y se negó a firmar».

Posteriormente fue imputado por terrorismo y conspiración, sin que se conozcan pruebas, sin que haya un proceso judicial regular, ni acceso efectivo a abogado, añadió Jaramillo.

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