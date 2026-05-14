EN FOTOS: John Barrett se reunió con ministro Alcalá para «trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica»

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, se reunió este jueves con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para «trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica» del país.

La Embajada estadounidense informó en redes sociales sobre esta reunión de trabajo de Barrett. También publicó una fotografía del equipo diplomático junto al ministro de Electricidad de «las autoridades interinas».

«El plan de tres fases de Donald Trump y de Marco Rubio (secretario de Estado) se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, inversión y colaboración con los Estados Unidos», indicó Barrett.

Me reuní con Rolando Alcalá, Ministro de Electricidad de las autoridades interinas, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica de Venezuela. El plan de tres fases de @POTUS y del @SecRubio se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la… pic.twitter.com/UxMvByy9A2 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 14, 2026



Tras su llegada al país, Barrett aseguró que pretende continuar con el plan de Trump. Diversos voceros y funcionarios de la administración han dejado claro que uno de los objetivos es mejorar la red eléctrica nacional.

«FORTALECIMIENTO DEL SEN»

El Ministerio de Energía Eléctrica también informó en sus redes sociales sobre la reunión de Alcalá con Barret. Se trató de un «encuentro estratégico» que busca «avanzar en las labores de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)»

«Estas acciones, instruidas por la presidenta, Delcy Rodríguez, apuntan a modernizar la infraestructura eléctrica en función de elevar la estabilidad y confiabilidad del servicio», detalló el Ministerio en su cuenta de Telegram.

La reunión de Barrett con Alcalá se dio el mismo día en que varios bajones eléctricos afectaron la Gran Caracas y varios estados. A esto se suman los habituales reportes de largos cortes del servicio en la mayor parte del territorio nacional.

El gobierno nacional anunció la semana pasada un plan de «recuperación y transformación» del SEN. Asimismo, aseguró que «se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura» del sistema.

Especialistas han alertado sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.