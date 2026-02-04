Excarcelado el comunicador Rory Branker, llevaba casi un año detenido

El comunicador e internacionalista Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, fue excarcelado en la tarde de este miércoles, luego de pasar casi un año privado de libertad, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

Este organismo informó en su cuenta de X (Twitter) sobre la excarcelación de Branker. Además, recordó que «estuvo injustamente detenido durante 11 meses y 15 días», tras su captura por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Este 4 de febrero fue excarcelado Rory Branker, editor de La Patilla, preso desde el 20 de febrero de 2025. En la tarde sus familiares recibieron una llamada con la noticia», explicó el SNTP.

#AHORA | Este #04Feb fue excarcelado Rory Branker, editor de La Patilla, preso desde el 20 de febrero de 2025. En la tarde sus familiares recibieron una llamada con la noticia.

Estuvo injustamente detenido durante 11 meses y 15 días. pic.twitter.com/izKyOEsglN — SNTP (@sntpvenezuela) February 4, 2026



Branker se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Este mismo miércoles, Foro Penal informó de varias excarcelaciones en este centro de reclusión.

EL CASO DE BRANKER

El SNTP, que llevaba varios meses exigiendo la liberación de Branker, informó el sábado que el comunicador habría sido detenido por compartir imágenes con las que Estados Unidos ofrecía recompensas a cambio de información que llevara a la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Esta publicación habría generado la captura de Branker. El comunicador fue acusado por los supuestos delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, según el SNTP.

Tras la excarcelación de Branker, hay seis periodistas que se mantienen privados de libertad. Se trata de Juan Pablo Guanipa, Pedro Guanipa (casa por cárcel), Jonathan Carrillo, Pedro Urribarrí, Deivis Correa y Marifel Guzmán.

Para la mañana de este miércoles, Foro Penal había registrado la excarcelación de 350 presos políticos, aunque otras ONG brindan cifras un poco más altas. Según voceros gubernamentales, han sido liberadas más de 800 personas.